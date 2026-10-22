Клінтон заявила про можливий компромат Путіна на Трампа

Президент США Дональд Трамп та його давня суперниця Гілларі Клінтон. Фото: Reuters

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон припустила, що президент Росії Володимир Путін може володіти компрометувальними матеріалами на американського лідера Дональда Трампа, які впливають на його політику щодо Москви. На думку екскандидатки в президентки США, одним із непрямих свідчень цієї версії є опір Трампа оприлюдненню матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Клінтон у подкасті High Stakes.

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Гілларі Клінтон. Фото: Reuters

Клінтон припустила наявність компромату на Трампа

Відома представниця Демократичної партії прокоментувала рішення Трампа щодо послаблення тиску на Росію, що призвело до дизельної угоди та зупинення дії закону імені Ліндсі Грема про додаткові санкції на РФ.

Однією з можливих причин вона назвала компромат, який нібито перебуває в розпорядженні Путіна.

"Я й досі вважаю, що Путін має щось на Трампа", — заявила Клінтон.

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За припущенням демократки, ідеться про фотографії, відеозаписи або інші матеріали.

Клінтон пов'язала свою версію з небажанням американського президента оприлюднювати документи у справі Епштейна. Вона припустила, що Трамп може намагатися уникнути розголошення компромату з боку Кремля.

Клінтон про політику Трампа щодо Росії

Колишня держсекретарка знову назвала Трампа маріонеткою Путіна, повторивши звинувачення, яке висловлювала ще під час президентських дебатів десять років тому.

Вона також припустила, що американський президент прагне домовитися про розподіл світу на сфери впливу між США, Росією та Китаєм. За її версією, Вашингтон міг би зосередитися на Північній і Південній Америці, Москва — на Європі, а Пекін — на інших регіонах.

Також Клінтон висловила побоювання, що територіальні амбіції Путіна не обмежуються Україною.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США заявив про наближення до завершення війни Росії проти України. За його словами, зараз сторони перебувають ближче до врегулювання, ніж будь-коли раніше.

Також Новини.LIVE писав, що американські сенатори розкритикували спецпосланця президента США Стіва Віткоффа після його висловлювань про Володимира Путіна. Обурення законодавців викликало те, що представник Білого дому назвав російського лідера "гуманістом".