Клинтон заявила о возможном компромате Путина на Трампа

Президент США Дональд Трамп и его давняя соперница Хиллари Клинтон. Фото: Reuters

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон предположила, что президент России Владимир Путин может располагать компрометирующими материалами на американского лидера Дональда Трампа, которые влияют на его политику в отношении Москвы. По мнению бывшего кандидата в президенты США, одним из косвенных свидетельств этой версии является сопротивление Трампа обнародованию материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Клинтон в подкасте High Stakes.

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Хиллари Клинтон. Фото: Reuters

Клинтон предположила наличие компромата на Трампа

Известная представительница Демократической партии прокомментировала решение Трампа об ослаблении давления на Россию, что привело к дизельной сделке и приостановке действия закона имени Линдси Грэма о дополнительных санкциях против РФ.

Одной из возможных причин она назвала компромат, который якобы находится в распоряжении Путина.

"Я до сих пор считаю, что у Путина что-то есть на Трампа", — заявила Клинтон.

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По предположению представительницы Демократической партии, речь идет о фотографиях, видеозаписях или других материалах.

Клинтон связала свою версию с нежеланием американского президента обнародовать документы по делу Эпштейна. Она предположила, что Трамп может пытаться избежать разглашения компромата со стороны Кремля.

Клинтон о политике Трампа в отношении России

Бывший госсекретарь вновь назвала Трампа марионеткой Путина, повторив обвинение, которое высказывала еще во время президентских дебатов десять лет назад.

Она также предположила, что американский президент стремится договориться о разделе мира на сферы влияния между США, Россией и Китаем. По ее версии, Вашингтон мог бы сосредоточиться на Северной и Южной Америке, Москва — на Европе, а Пекин — на других регионах.

Также Клинтон выразила опасения, что территориальные амбиции Путина не ограничиваются Украиной.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США заявил о приближении к завершению войны России против Украины. По его словам, сейчас стороны находятся ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее.

Также Новини.LIVE писал, что американские сенаторы раскритиковали спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после его высказываний о Владимире Путине. Возмущение законодателей вызвало то, что представитель Белого дома назвал российского лидера "гуманистом".