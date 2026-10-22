Зеленский обвинил Трампа в перекладывании вины за действия РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не смог договориться с Владимиром Путиным о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому начал обвинять украинскую сторону. По словам главы государства, Вашингтон также отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Об этом Президент Украины заявил в подкасте "The Diary of a CEO", сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский раскритиковал позицию Трампа в отношении России

Президент Украины рассказал, что предлагал Трампу договориться с Путиным о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

По его словам, такая договоренность позволила бы России беспрепятственно продавать нефть, в чем заинтересован американский президент. Однако Путин отказался от энергетического перемирия.

"Президент Трамп не может договориться с Путиным. Путин отказывает ему в энергетическом перемирии", — заявил Зеленский.

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Глава государства утверждает, что после этого Трамп начал возлагать на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо в США.

Зеленский назвал такие обвинения ложными и подчеркнул, что ответственность за российскую агрессию нельзя перекладывать на Украину.

Почему Трамп отказал Украине в ракетах Patriot

По словам Зеленского, главной причиной высоких цен на топливо является блокирование Ираном Ормузского пролива, а не украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Президент отметил, что Украина была готова прекратить такие атаки при условии получения от США ракет-перехватчиков для систем Patriot. Это позволило бы усилить защиту украинской энергетической инфраструктуры от российских обстрелов.

"Я попросил Трампа: дайте нам ракеты. Не бесплатно. Опять же, даже не бесплатно. Европейцы финансируют это", — сказал глава государства.

Однако, по утверждению Зеленского, американская сторона отказалась от такого предложения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский связал полномасштабное вторжение РФ со стремлением Владимира Путина отрицать самостоятельное существование Украины. По словам президента, российский лидер подменяет украинскую историю историей Советского Союза и пытается вернуть Россию к советскому прошлому.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский предупредил об опасности в случае потери Славянска и Краматорска. По его словам, это откроет российским войскам путь через Дружковку к Павлограду и Днепру. Под угрозой также окажутся Кривой Рог и Никополь, где сосредоточены важные промышленные мощности.