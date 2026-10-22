Зеленський звинуватив Трампа в перекладанні провини за дії РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп не зміг домовитися з Володимиром Путіним про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, тому почав звинувачувати українську сторону. За словами глави держави, Вашингтон також відмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Про це Президент України заявив у подкасті "The Diary of a CEO", повідомляє Новини.LIVE.

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Зеленський розкритикував позицію Трампа щодо Росії

Президент України розповів, що пропонував Трампу домовитися з Путіним про взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах.

За його словами, така домовленість дозволила б Росії безперешкодно продавати нафту, у чому зацікавлений американський президент. Однак Путін відмовився від енергетичного перемир'я.

"Президент Трамп не може домовитися з Путіним. Путін відмовляє йому в енергетичному перемир'ї", — заявив Зеленський.

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Глава держави стверджує, що після цього Трамп почав покладати на Україну відповідальність за зростання цін на дизельне пальне у США.

Зеленський назвав такі звинувачення неправдивими та наголосив, що відповідальність за російську агресію не можна перекладати на Україну.

Чому Трамп відмовив Україні в ракетах Patriot

За словами Зеленського, головною причиною високих цін на пальне є блокування Іраном Ормузької протоки, а не українські удари по російських нафтопереробних підприємствах.

Президент зазначив, що Україна була готова припинити такі атаки за умови отримання від США ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Це дозволило б посилити захист української енергетичної інфраструктури від російських обстрілів.

"Я попросив Трампа: дайте нам ракети. Не безкоштовно. Знову ж таки, навіть не безкоштовно. Європейці фінансують це", — сказав глава держави.

Однак, за твердженням Зеленського, американська сторона відмовилася від такої пропозиції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський пов’язав повномасштабне вторгнення РФ із прагненням Володимира Путіна заперечити самостійне існування України. За словами президента, російський лідер підмінює українську історію історією Радянського Союзу та намагається повернути Росію до радянського минулого.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський попередив про небезпеку в разі втрати Слов'янська та Краматорська. За його словами, це відкриє російським військам шлях через Дружківку до Павлограда та Дніпра. Під загрозою також опиняться Кривий Ріг і Нікополь, де зосереджені важливі промислові потужності.