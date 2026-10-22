Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Відмова від оборони Слов'янська та Краматорська відкриє російській армії прямий шлях до промислових центрів Дніпропетровської області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що втрата цих укріплених рубежів на Донбасі поставить під загрозу Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг і Нікополь, де зосереджена економіка країни.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для The Diary of a CEO, цитує Новини.LIVE.

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Загроза виходу російських військ на Дніпропетровщину

Утримання лінії оборони на півночі Донеччини має вирішальне значення для безпеки сусідніх областей України. Здача міст Слов'янськ та Краматорськ дозволить збройним силам Російської Федерації розвинути подальший наступ у напрямку Павлограда та Дніпра.

Володимир Зеленський окреслив напрямок потенційного руху окупаційних підрозділів углиб української території через населені пункти Донецької області.

"Дружківка, а звідти дорога веде прямо до Дніпропетровської області — до Павлограда, Дніпропетровська. Це найважливіші, Кривий Ріг — моє рідне місто, Нікополь — промисловий центр, машинобудівний центр, виробничий центр, це зосередилась економіка нашої країни, і тому це дуже небезпечно, якщо віддати їм цю частину, а це сильно укріплена оборона нашої нації, і якщо ми віддамо їм ці наші міста", — заявив глава держави.

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Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський звертав увагу, що Росія не може втілити свої плани на полі бою у 2026 році і по цій причині тисне на Київ, вимагаючи просто так віддати неокуповану частину Донбасу.

Водночас глава держави також припустив можливість замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення, якщо за державою гарантовано залишиться контроль над тими 75% територій, які вона зараз утримує. Але деталей щодо інших умов для згоди на таке рішення він не озвучував.

Окрім цього, Володимир Зеленський відкрито звинуватив Дональда Трампа в спробах схилити Київ до капітуляції перед Москвою. Президент України переконаний, що попри гучні обіцянки, американський лідер насправді не має важелів впливу, аби змусити Володимира Путіна припинити вогонь і вивести війська.