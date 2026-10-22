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Зеленский предупредил об угрозе для Днепра и Павлограда

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22 октября 2026 11:52
Россия продвинется в Днепропетровскую область в случае падения Краматорска: Зеленский Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Отказ от обороны Славянска и Краматорска откроет российской армии прямой путь к промышленным центрам Днепропетровской области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что потеря этих укрепленных рубежей на Донбассе поставит под угрозу Павлоград, Днепр, Кривой Рог и Никополь, где сосредоточена экономика страны.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для The Diary of a CEO, цитирует Новини.LIVE.

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Угроза выхода российских войск на Днепропетровщину

Удержание линии обороны на севере Донецкой области имеет решающее значение для безопасности соседних областей Украины. Сдача городов Славянска и Краматорска позволит вооруженным силам Российской Федерации развить дальнейшее наступление в направлении Павлограда и Днепра.

Владимир Зеленский обозначил направление потенциального продвижения оккупационных подразделений вглубь украинской территории через населенные пункты Донецкой области.

"Дружковка, а оттуда дорога ведёт прямо в Днепропетровскую область — в Павлоград, Днепропетровск. Это важнейшие города: Кривой Рог — мой родной город, Никополь — промышленный центр, машиностроительный центр, производственный центр, здесь сосредоточена экономика нашей страны, и поэтому это очень опасно — отдать им эту часть, ведь это сильно укрепленная оборона нашей нации, и если мы отдадим им эти наши города", — заявил глава государства.

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Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский обращал внимание на то, что Россия не сможет реализовать свои планы на поле боя в 2026 году и по этой причине оказывает давление на Киев, требуя просто так отдать неоккупированную часть Донбасса.

В то же время глава государства также допустил возможность замораживания боевых действий на нынешней линии соприкосновения, если государству гарантированно останется контроль над теми 75% территорий, которые оно сейчас удерживает. Но подробностей относительно других условий для согласия на такое решение он не озвучивал.

Кроме того, Владимир Зеленский открыто обвинил Дональда Трампа в попытках склонить Киев к капитуляции перед Москвой. Президент Украины убежден, что, несмотря на громкие обещания, у американского лидера на самом деле нет рычагов влияния, чтобы заставить Владимира Путина прекратить огонь и вывести войска.

Владимир Зеленский Днепр Славянск Краматорск война в Украине фронт Павлоград
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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