Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін керується власним баченням історії, аби заперечувати самостійне існування української держави. В інтерв'ю глава держави також пояснив, чому на початку повномасштабного нападу 24 лютого 2022 року головні українські підрозділи перебували на сході країни та яким чином Росія готувала наступ на Київ.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Diary Of A CEO, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, як Путін трактує історію України

Під час розмови журналіст нагадав слова Путіна про те, що сучасна Україна нібито була створена Росією, а українська державність не має власних історичних традицій. У відповідь Зеленський наголосив, що українська історія сягає значно давніших часів, ніж революція 1917 року.

Він навів як приклад українські церкви, яким, за його словами, близько тисячі років.

"В Україні є церкви, і всі про це знають. У нас є дуже красиві церкви, яким тисяча років. Українські церкви, розписані українцями — справжніми майстрами своєї справи", — зазначив Зеленський.

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Зеленський також нагадав про спадщину Київської Русі, яка мала розвинену культуру, власне мистецтво та традиції.

"Україна є спадкоємицею Київської Русі — великої держави, яка була добре відома в Європі", — зазначив глава держави.

На думку Зеленського, Путін свідомо відраховує історію України від більшовицької революції, оминаючи попередні століття. Так він, за словами президента, підмінює історію України історією Радянського Союзу.

"Але він відкидає все це й починає з революції. Чому саме Жовтнева революція 1917 року? Тому що він говорить про історію Радянського Союзу, а не про історію Росії і не про історію України", — сказав президент.

Саме таким способом російський диктатор, на думку Зеленського, намагається обґрунтувати свої дії проти України.

Навіщо Путін згадує Радянський Союз

Зеленський вважає, що такі заяви російського лідера адресовані передусім громадянам РФ, зокрема молоді, яка отримує інформацію про минуле в школах і не завжди заглиблюється в історичні питання.

"Він подає їм сигнал, що їхнє життя — це Радянський Союз. І саме туди ми рухаємося назад", — сказав Зеленський.

Чому російські війська пішли на Київ через Білорусь

Під час інтерв'ю Зеленський також розповів про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення та розрахунки російського командування на початку наступу.

"Ракетні удари почалися негайно. Війська заходили з усіх боків. Підрозділи також входили з території Білорусі, звідси, адже це найкоротший шлях до столиці", — розповів президент.

Частина підрозділів заходила з території Білорусі, оскільки цей маршрут був найкоротшим до столиці. Основною ціллю російського наступу був Київ.

Водночас найпотужніші українські підрозділи перебували на сході країни — у Донецькій та Луганській областях. Там вони стримували російські сили та сепаратистські угруповання, які воювали проти України.

Зеленський пояснив, що українська армія зосереджувалася на цьому напрямку через тривалі бойові дії та окупацію частини територій Донбасу після 2014 року.

Водночас наступ із території Білорусі на столицю став окремим викликом для української оборони.

"Ніхто не очікував, що вони підуть через Білорусь і просуватимуться на столицю. Саме тому тут у нас не було сильних військ", — розповів президент.

За його словами, на півночі країни тоді не було достатньо українських військ, щоб протистояти такому масштабному наступу.

Як змінилася чисельність української армії

Під час інтерв'ю журналіст згадав оцінки, за якими перед вторгненням Росія зосередила біля кордонів України від 150 до 200 тисяч військових.

"І просто уявіть: на вас ідуть 200 тисяч людей. Захиститися від такої сили просто неможливо", — сказав глава держави.

За словами президента, після початку повномасштабного вторгнення українська армія почала зростати завдяки мобілізації та добровольцям. Її чисельність збільшилася приблизно з 200 тисяч до 800 тисяч військовослужбовців.

Зеленський також оцінив чисельність російських військових на території України на той момент приблизно у 700 тисяч на всіх напрямках.

Водночас російським військам не вистачило сил, щоб утримати захоплені території на півночі.

"Ми повністю повернули Київську область, Чернігівську область і всю ту ділянку фронту. Ми відновили контроль і повністю їх витіснили ... Цілком очевидно, що їм просто не вистачило військ", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що нездатність Росії захопити столицю та втримати позиції на півночі стала одним із чинників відступу російських військ із цих регіонів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп пояснив відсутність угоди між Україною та Росією взаємною неприязню Володимира Путіна та Володимира Зеленського. На його думку, у березні 2025 року український президент мав можливість домовитися на вигідніших умовах, ніж ті, які можуть бути доступні зараз.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про неприпустимість порівняння його з російським лідером. Президент України назвав Путіна агресором і терористом та висловив сподівання, що Дональд Трамп чітко дотримуватиметься цієї позиції.