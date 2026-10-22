Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин руководствуется собственным видением истории, чтобы отрицать самостоятельное существование украинского государства. В интервью глава государства также объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года основные украинские подразделения находились на востоке страны и каким образом Россия готовила наступление на Киев.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Diary Of A CEO, передает Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил, как Путин трактует историю Украины

В ходе беседы журналист напомнил слова Путина о том, что современная Украина якобы была создана Россией, а украинская государственность не имеет собственных исторических традиций. В ответ Зеленский подчеркнул, что украинская история уходит корнями в гораздо более древние времена, чем революция 1917 года.

Он привел в качестве примера украинские церкви.

"В Украине есть церкви, и все об этом знают. У нас есть очень красивые церкви, которым тысяча лет. Украинские церкви, расписанные украинцами — настоящими мастерами своего дела", — отметил Зеленский.

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Зеленский также напомнил о наследии Киевской Руси, которая обладала развитой культурой, собственным искусством и традициями.

"Украина является наследницей Киевской Руси — великого государства, которое было хорошо известно в Европе", — отметил глава государства.

По мнению Зеленского, Путин сознательно отсчитывает историю Украины от большевистской революции, обходя стороной предыдущие века. Таким образом, по словам президента, он подменяет историю Украины историей Советского Союза.

"Но он отвергает все это и начинает с революции. Почему именно Октябрьская революция 1917 года? Потому что он говорит об истории Советского Союза, а не об истории России и не об истории Украины", — сказал президент.

Именно таким образом российский диктатор, по мнению Зеленского, пытается обосновать свои действия против Украины.

Зачем Путин упоминает Советский Союз

Зеленский считает, что такие заявления российского лидера адресованы прежде всего гражданам РФ, в частности молодежи, которая получает информацию о прошлом в школах и не всегда углубляется в исторические вопросы.

"Он подает им сигнал, что их жизнь — это Советский Союз. И именно туда мы движемся назад", — сказал Зеленский.

Почему российские войска пошли на Киев через Беларусь

Во время интервью Зеленский также рассказал о подготовке России к полномасштабному вторжению и расчетах российского командования в начале наступления.

"Ракетные удары начались немедленно. Войска входили со всех сторон. Подразделения также входили с территории Беларуси, отсюда, ведь это кратчайший путь к столице", — рассказал президент.

Часть подразделений входила с территории Беларуси, поскольку этот маршрут был самым коротким к столице. Основной целью российского наступления был Киев.

В то же время самые мощные украинские подразделения находились на востоке страны — в Донецкой и Луганской областях. Там они сдерживали российские силы и сепаратистские группировки, воевавшие против Украины.

Зеленский пояснил, что украинская армия сосредоточивалась на этом направлении из-за длительных боевых действий и оккупации части территорий Донбасса после 2014 года.

В то же время наступление с территории Беларуси на столицу стало особым вызовом для украинной обороны.

"Никто не ожидал, что они пройдут через Беларусь и будут продвигаться на столицу. Именно поэтому здесь у нас не было сильных войск", — рассказал президент.

По его словам, на севере страны тогда не было достаточно украинских войск, чтобы противостоять столь масштабному наступлению.

Как изменилась численность украинской армии

Во время интервью журналист упомянул оценки, согласно которым перед вторжением Россия сосредоточила у границ Украины от 150 до 200 тысяч военных.

"И просто представьте: на вас идут 200 тысяч человек. Защититься от такой силы просто невозможно", — сказал глава государства.

По словам президента, после начала полномасштабного вторжения украинская армия начала расти благодаря мобилизации и добровольцам. Ее численность увеличилась примерно с 200 тысяч до 800 тысяч военнослужащих.

Зеленский также оценил численность российских военных на территории Украины на тот момент примерно в 700 тысяч на всех направлениях.

В то же время российским войскам не хватило сил, чтобы удержать захваченные территории на севере.

"Мы полностью вернули Киевскую область, Черниговскую область и весь этот участок фронта. Мы восстановили контроль и полностью их вытеснили… Совершенно очевидно, что им просто не хватило войск", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что неспособность России захватить столицу и удержать позиции на севере стала одним из факторов отступления российских войск из этих регионов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп объяснил отсутствие соглашения между Украиной и Россией взаимной неприязнью Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, в марте 2025 года украинский президент имел возможность договориться на более выгодных условиях, чем те, которые могут быть доступны сейчас.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил о недопустимости сравнения его с российским лидером. Президент Украины назвал Путина агрессором и террористом и выразил надежду, что Дональд Трамп будет четко придерживаться этой позиции.