Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виступу перед жителями Айови висловив переконання, що може знову балотуватися на посаду президента втретє. Водночас він визнав, що чинне законодавство країни не передбачає такої можливості.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

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Трамп хоче знову балотуватися в президенти США

"Вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори", — заявив Трамп.

Він мав на увазі нібито масові фальсифікації під час президентських виборів 2020 року.

Трамп не раз натякав на можливість участі у президентських виборах утретє, хоча час від часу категорично відкидав такий сценарій. Однак під час виступу перед жителями Айови він допустив таку перспективу й визнав наявність законодавчих обмежень.

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"Я думаю, що в законі було сказано — я не впевнений на 100% — але я думаю, що в законі сказано, що мені не дозволено балотуватися знову. Я вивчав цю фразу", — заявив лідер США.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Трамп, не досягнувши домовленостей із російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення атак на енергетичні об’єкти, почав перекладати відповідальність на Україну.

А 42-й президент США Білл Клінтон звинуватив Трампа в тому, що той відмовився від підтримки України та фактично став на бік Путіна. За словами Клінтона, Трамп допускав такий розвиток подій ще під час своєї першої президентської кампанії.