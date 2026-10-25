Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Більшість американських виборців стурбовані корупцією та конфліктами інтересів в адміністрації Президента США Дональда Трампа. Невдоволення посилює подорожчання життя. Частина громадян покладає на команду Трампа та республіканців у Конгресі відповідальність за високі ціни.

Про це свідчать результати опитування Financial Times і дослідницької організації Focaldata, інформує Новини.LIVE.

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Що показало опитування про корупцію в адміністрації Трампа

Згідно з результатами дослідження, близько 69% зареєстрованих виборців США заявили, що "дуже" або "дещо" стурбовані корупцією, зловживанням службовим становищем чи конфліктами інтересів в адміністрації Дональда Трампа.

Серед американців, які голосували за Трампа на президентських виборах у 2024 році, майже половина також висловила таке занепокоєння.

Крім того, майже 50% усіх зареєстрованих виборців вважають, що за другого президентського терміну Трампа корупція стала більшою проблемою, ніж за попередніх адміністрацій.

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За результатами опитування, близько 54% респондентів вважають, що найбільшу відповідальність за високі ціни, з якими стикаються американці, несуть адміністрація Трампа або республіканці в Конгресі.

Понад 40% опитаних також заявили, що зростання цін підвищило ймовірність того, що вони проголосують за демократів на проміжних виборах.

Крім того, 56% респондентів повідомили, що їхнє фінансове становище погіршилося після повернення Трампа до Білого дому. Понад чверть опитаних були змушені скоротити витрати на необхідне, зокрема продукти харчування або медичну допомогу.

Опитування провела онлайн лондонська незалежна дослідницька організація Focaldata 16–18 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 1648 зареєстрованих виборців США. Похибка становить плюс-мінус 2,8 відсоткового пункту.

Нагадаємо, що проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року.

Раніше повідомлялося, що рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до 31% напередодні проміжних виборів. Також 54% американців заявили, що вважають дії президента правопорушеннями, які можуть бути підставою для імпічменту.

Перед голосуванням Трамп заявляв, що виплатить кожному дорослому американцю "дивіденди Трампа" в розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп заявив, що має право втретє балотуватися на посаду президента США. Він пояснив це нібито фальсифікаціями на виборах 2020 року. Водночас Трамп визнав, що американське законодавство, за його словами, не дозволяє йому знову брати участь у президентських перегонах.

Новини.LIVE писали, що проміжні вибори у США не спричинять кардинальних змін в американській політиці, але допоможуть визначити подальший напрям її розвитку. Їхні результати можуть показати, як змінюватимуться позиції Республіканської та Демократичної партій у 2027–2028 роках. Також вибори дадуть змогу оцінити, які політичні коаліції формуватимуться та хто може претендувати на президентську посаду у 2028 році.