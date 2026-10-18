Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про свої телефонні розмови з російським диктатором Путіним. Він охарактеризував главу Кремля як зваженого й обережного співрозмовника. Також Венс пояснив, чому, на його думку, Путін поважає Президента США Дональда Трампа.

Про це Венс розповів в інтерв’ю ведучій Fox News Лорі Інгрем, інформує Новини.LIVE.

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Що Венс сказав про Путіна та Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що ніколи не зустрічався з Путіним особисто, однак кілька разів спілкувався з ним телефоном. За словами Венса, російський диктатор говорить тихіше, ніж можна було б очікувати, а також є "дуже зваженим" і "дуже обережним".

Венс вважає, що Путін дбає про інтереси Росії так, як сам їх розуміє. На думку американського віцепрезидента, саме це пояснює повагу російського диктатора до Дональда Трампа.

"Я думаю, одна з причин, чому він поважає президента Сполучених Штатів, полягає в тому, що він знає: президент дбає про інтереси американського народу", — зазначив Венс.

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Водночас Венс зазначив, що Трамп і Путін часто не погоджуються між собою, а американський президент критикував російського керівника. Однак, за словами віцепрезидента США, Трамп готовий працювати з будь-ким заради досягнення важливих для США цілей, зокрема припинення кровопролиття.

Що Трамп говорив про Путіна та Зеленського

Нагадаємо, цього тижня Дональд Трамп пояснив, чому не називає Володимира Путіна диктатором. За словами президента США, він "укладає угоди", тому не ходить і не "ображає людей".

Водночас підхід Трампа до президента України Володимира Зеленського суперечить його словам про небажання ображати людей. Американський лідер не лише робив жорсткі заяви на адресу українського президента, а й називав його не тим "з ким варто мати справу", замість того щоб намагатися укласти угоду.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп назвав рішення щодо скасування санкцій проти Росії хорошим і заявив, що воно буде корисним для США та всього світу. Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що адміністрація планує використати 60 днів, щоб оцінити вплив обмежень на світову та американську економіку. За його словами, санкційні обмеження стосуються також інших країн, які купують російські енергоносії, зокрема Індії.

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп підписав указ про призупинення застосування мит проти Росії, передбачених так званим законом Грема. Закон передбачав, зокрема, 100-відсоткові мита на товари з найбільших країн-покупців російської нафти та 500-відсоткові мита на імпорт російських енергоносіїв до США. За даними Bloomberg, рішення пов’язане з прагненням американської адміністрації знизити ціни на дизельне пальне у США, однак указ не позбавляє Трампа можливості відновити застосування мит у майбутньому.