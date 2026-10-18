Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о своих телефонных разговорах с российским диктатором Путиным. Он охарактеризовал главу Кремля как взвешенного и осторожного собеседника. Также Вэнс объяснил, почему, по его мнению, Путин уважает президента США Дональда Трампа.

Об этом Вэнс рассказал в интервью ведущей Fox News Лоре Ингрэм, сообщает Новини.LIVE.

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Что Вэнс сказал о Путине и Трампе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что никогда не встречался с Путиным лично, однако несколько раз общался с ним по телефону. По словам Вэнса, российский диктатор говорит тише, чем можно было бы ожидать, а также является "очень взвешенным" и "очень осторожным".

Вэнс считает, что Путин заботится об интересах России так, как сам их понимает. По мнению американского вице-президента, именно это объясняет уважение российского диктатора к Дональду Трампу.

"Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента Соединенных Штатов, заключается в том, что он знает: президент заботится об интересах американского народа", — отметил Вэнс.

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В то же время Вэнс отметил, что Трамп и Путин часто не соглашаются друг с другом, а американский президент критиковал российского лидера. Однако, по словам вице-президента США, Трамп готов работать с кем угодно ради достижения важных для США целей, в частности прекращения кровопролития.

Что Трамп говорил о Путине и Зеленском

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп объяснил, почему не называет Владимира Путина диктатором. По словам президента США, он "заключает соглашения", поэтому не ходит и не "оскорбляет людей".

В то же время подход Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому противоречит его словам о нежелании оскорблять людей. Американский лидер не только делал жесткие заявления в адрес украинского президента, но и называл его не тем, "с кем стоит иметь дело", вместо того чтобы пытаться заключить соглашение.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп назвал решение об отмене санкций против России хорошим и заявил, что оно будет полезно для США и всего мира. Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что администрация планирует использовать 60 дней, чтобы оценить влияние ограничений на мировую и американскую экономику. По его словам, санкционные ограничения касаются также других стран, которые закупают российские энергоносители, в частности Индии.

Новини.LIVE также сообщали, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке применения пошлин против России, предусмотренных так называемым законом Грема. Закон предусматривал, в частности, 100-процентные пошлины на товары из крупнейших стран-покупателей российской нефти и 500-процентные пошлины на импорт российских энергоносителей в США. По данным Bloomberg, решение связано со стремлением американской администрации снизить цены на дизельное топливо в США, однако указ не лишает Трампа возможности возобновить применение пошлин в будущем.