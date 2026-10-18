Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вэнс похвалил Путина и раскрыл причину его уважения к Трампу

Вэнс похвалил Путина и раскрыл причину его уважения к Трампу

Ua ru
18 октября 2026 12:34
Джей Ди Вэнс объяснил, за что Путин уважает Трампа Reuters
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о своих телефонных разговорах с российским диктатором Путиным. Он охарактеризовал главу Кремля как взвешенного и осторожного собеседника. Также Вэнс объяснил, почему, по его мнению, Путин уважает президента США Дональда Трампа.

Об этом Вэнс рассказал в интервью ведущей Fox News Лоре Ингрэм, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что Вэнс сказал о Путине и Трампе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что никогда не встречался с Путиным лично, однако несколько раз общался с ним по телефону. По словам Вэнса, российский диктатор говорит тише, чем можно было бы ожидать, а также является "очень взвешенным" и "очень осторожным".

Вэнс считает, что Путин заботится об интересах России так, как сам их понимает. По мнению американского вице-президента, именно это объясняет уважение российского диктатора к Дональду Трампу.

"Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента Соединенных Штатов, заключается в том, что он знает: президент заботится об интересах американского народа", — отметил Вэнс.

Читайте также:

В то же время Вэнс отметил, что Трамп и Путин часто не соглашаются друг с другом, а американский президент критиковал российского лидера. Однако, по словам вице-президента США, Трамп готов работать с кем угодно ради достижения важных для США целей, в частности прекращения кровопролития.

Что Трамп говорил о Путине и Зеленском

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп объяснил, почему не называет Владимира Путина диктатором. По словам президента США, он "заключает соглашения", поэтому не ходит и не "оскорбляет людей".

В то же время подход Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому противоречит его словам о нежелании оскорблять людей. Американский лидер не только делал жесткие заявления в адрес украинского президента, но и называл его не тем, "с кем стоит иметь дело", вместо того чтобы пытаться заключить соглашение.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп назвал решение об отмене санкций против России хорошим и заявил, что оно будет полезно для США и всего мира. Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что администрация планирует использовать 60 дней, чтобы оценить влияние ограничений на мировую и американскую экономику. По его словам, санкционные ограничения касаются также других стран, которые закупают российские энергоносители, в частности Индии.

Новини.LIVE также сообщали, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке применения пошлин против России, предусмотренных так называемым законом Грема. Закон предусматривал, в частности, 100-процентные пошлины на товары из крупнейших стран-покупателей российской нефти и 500-процентные пошлины на импорт российских энергоносителей в США. По данным Bloomberg, решение связано со стремлением американской администрации снизить цены на дизельное топливо в США, однако указ не лишает Трампа возможности возобновить применение пошлин в будущем.

США владимир путин Дональд Трамп политики Россия Джей Ди Вэнс
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации