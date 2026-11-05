Вице-президент США Джей Ди Венс. Фото: Финн Гомес/Pool via REUTERS

Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что республиканцы проиграли промежуточные выборы из-за отношения избирателей к войне в Иране. Часть сторонников Дональда Трампа на этот раз проголосовала за демократов, требуя прекратить участие США в конфликте и сосредоточиться на внутренних проблемах Америки.

Об этом сообщила WSJ, передает Новини.LIVE.

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Джей Ди Венс начал критиковать курс Трампа после поражения на выборах

Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября спровоцировало публичные разногласия внутри администрации. Вице-президент Джей Ди Венс выступил с резкой критикой политического курса Белого дома.

Венс считает главной причиной политической неудачи именно военную кампанию США в Иране. По его словам, разработка любой будущей стратегии партии должна начинаться исключительно с решения этого ключевого вопроса.

На фоне этих заявлений в администрации президента продолжаются напряженные обсуждения. Дискуссии по поводу Ирана длились несколько недель еще до выборов, и сейчас часть чиновников продолжает настаивать на том, что Дональд Трамп должен не сворачивать кампанию, а наоборот усилить удары.

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Почему избиратели Трампа поддержали демократов, по мнению Венса

Джей Ди Венс отверг версию о том, что республиканцы проиграли из-за низкой активности собственного электората. По его мнению, проблема заключалась в изменении политических предпочтений тех американцев, которые ещё в 2024 году отдали свои голоса за тандем Трампа и Венса.

В подтверждение своей тезиса вице-президент привел пример Флориды. В этом штате республиканский электорат превышал демократический на девять процентных пунктов, что лишь немного уступает показателям прошлых президентских выборов. То есть сторонники партии физически пришли на избирательные участки, однако часть из них сознательно проголосовала за кандидатов от Демократической партии.

Вице-президент также обнародовал результаты закрытого опроса, проведенного авторитетным политологом. Исследование показало, что бывшие избиратели Трампа изменили свой выбор из-за четырёх основных требований: необходимости завершить войну, обратить внимание на инфляцию и стоимость жизни, сделать приоритетом американские интересы и пересмотреть формат отношений с Израилем.

"Наши избиратели пришли на избирательные участки. И именно эти четыре причины объясняют, почему многие из них проголосовали за демократов", — подчеркнул Джей Ди Венс.

Он подчеркнул, чторешающим фактором остается именно война, и предложил сторонникам дальнейшего участия в конфликте открыто объяснить, почему эта цель стоит потери контроля над Сенатом на ближайшие шесть лет.

В ожидании внутрипартийных дискуссий о причинах поражения вице-президент заранее раскритиковал идеи введения амнистии для нелегальных мигрантов ради возвращения голосов. В то же время он не исключил возможности корректировки миграционного курса, предложив более жестко наказывать компании, которые нанимают нелегалов.

Новини.LIVE сообщали, что демократы победили на промежуточных выборах в Конгресс и вернули контроль над парламентом. Дональд Трамп объяснил поражение республиканцев высокими ценами на топливо, которые ударили по карманам американцев. При этом президент США впервые публично признал, что бензин подорожал не из-за ударов Украины по российским заводам, а из-за войны в Иране.

В то же время Трамп уже заговорил о следующей президентской гонке 2028 года. Он заявил, что Республиканская партия располагает сильной командой, а главными фаворитами на пост лидера страны считает действующего вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио.

Сам Джей Ди Венс тем временем призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающую отрасль России. Он не признал, что в изменении цен виновата война с Ираном. По его словам, разрушение заводов по производству дизельного топлива напрямую бьет по карманам американцев, поскольку вызывает скачок мировых цен на топливо.

Кроме того, вице-президент США раскрыл детали телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Венс назвал главу Кремля "взвешенным и осторожным собеседником" и заявил, что тот уважает Дональда Трампа как сильного лидера.