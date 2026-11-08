Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Европейские страны настаивают на том, что Россия должна сначала прекратить войну против Украины, и только после этого можно переходить к обсуждению претензий Кремля относительно более широкой архитектуры безопасности континента. В то же время такой подход может обострить разногласия с Соединенными Штатами Америки относительно путей завершения войны.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Завершение войны в Украине

Европейские чиновники не готовы принимать довоенные требования российского диктатора Владимира Путина, которые предусматривали фактическое сокращение присутствия НАТО в Восточной Европе.

Одной из ключевых задач действующей системы европейской безопасности является предотвращение возможной агрессии России против стран Европы. По словам источников издания, обсуждать ее перестройку нецелесообразно, пока Москва продолжает войну против Украины и не соблюдает ряд действующих договоренностей.

В то же время такая позиция может обострить разногласия с администрацией лидера США Дональда Трампа. Вашингтон настаивает на том, чтобы вопросы будущей архитектуры безопасности Европы рассматривались вместе с другими темами в рамках мирного диалога с Россией.

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"Мы полностью признаем важность защиты европейского суверенитета, сохранения центральной роли НАТО в коллективной обороне и обеспечения того, чтобы каждая страна имела право принимать собственные решения в сфере безопасности", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

А посланник США Джаред Кушнер подчеркнул, что целью Штатов является разработка практических договоренностей, учитывающих проблемы безопасности всех сторон. В частности, рассматриваются пять основных целей:

постоянные консультации по вопросам безопасности;

надежная связь в кризисных ситуациях;

большая военная прозрачность;

взаимные меры по снижению рисков эскалации;

долгосрочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности.

Стремление Вашингтона как можно быстрее достичь договоренностей вызывает беспокойство в ряде европейских столиц. В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Европа не должна быть более заинтересована в мире, чем сам Путин.

Американская позиция также встретила сопротивление среди демократов в Конгрессе, что может осложнить планы Трампа. Вместе с республиканцами, разделяющими их позицию, они могут препятствовать попыткам лидера США пойти на уступки Кремлю.

Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что европейская система безопасности уже существует и основана на НАТО. По его словам, главной угрозой для безопасности Европы является не недостаток диалога, а действия Путина.

Кроме того, одним из самых сложных вопросов остаются будущие гарантии безопасности для Украины.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский считает, что результаты промежуточных выборов в США могут создать условия для усиления давления на Россию. По его словам, изменения в соотношении сил в Конгрессе способны способствовать увеличению американской помощи Украине.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия воспринимает мирную и сплоченную Европу как угрозу. По словам главы государства, военная инфраструктура, которую Москва активно развивала в последние годы, свидетельствует о том, что ее потенциал направлен не только против Украины.