Народний депутат України Давид Арахамія. Фото: Reuters

Україна планує випробувати механізм контролю за дотриманням масштабного перемир'я під час наступної гуманітарної місії на зразок операції в Олешках. Військові представники України, США та Росії раніше розробили докладний документ, який визначає порядок моніторингу припинення вогню та фіксації можливих порушень.

Про це народний депутат та член української переговорної групи Давид Арахамія розповів під час пресконференції у Вашингтоні, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Дмитро Лубінець та Давид Арахамія в Вашингтоні. Фото: Reuters

Арахамія розповів про розроблений механізм перемир'я

За словами політика, приблизно шість місяців тому під час переговорів в Абу-Дабі працювали дві групи — політична та військова. До їхньої роботи долучилися представники України, Сполучених Штатів і Росії.

Військова група підготувала концептуальний документ, який описує процедури контролю за припиненням вогню та відстеження інцидентів.

"Ця військова група розробила дуже детальний документ щодо того, як ми будемо контролювати дотримання режиму припинення вогню", — зазначив Арахамія.

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Нардеп пояснив, що гуманітарна операція в Олешках дала змогу частково застосувати раніше напрацьовані підходи. Однак через терміновість місії повністю перевірити механізм не вдалося.

Україна планує перевірити механізм під час наступної місії

Арахамія повідомив, що під час наступної гуманітарної операції українська сторона хоче випробувати процедури, передбачені документом, у меншому масштабі.

"Найголовніше для нас зараз у наступному проєкті — пілотувати та протестувати цей документ, який ми раніше розробили в Абу-Дабі", — наголосив Арахамія.

За словами політика, практична перевірка необхідна, щоб з'ясувати, наскільки ефективно працюватимуть погоджені механізми моніторингу та реагування на порушення режиму тиші.

Нардеп підкреслив, що створення теоретичної концепції та її застосування в реальних умовах — різні завдання.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Давид Арахамія не очікує значного прориву від переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Саме відновлення діалогу після тривалої перерви він назвав досягненням.

Також Новини.LIVE писав, що Арахамія не бачить сенсу в участі України на саміті G20 без Росії. За його словами, присутність російських представників необхідна для змістовних переговорів.