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Головна Новини дня Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після операції в Олешках

Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після операції в Олешках

Ua ru
7 листопада 2026 08:12
Ексклюзив
Лубінець в США провів переговори щодо цивільних заручників та нові місії Reuters
Омбудсман України Дмитро Лубінець та перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Україна обговорила з командою першої леді США Меланії Трамп можливість створення окремого каналу для повернення цивільних громадян, яких утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Також домовлялися щодо підготовки нових гуманітарних місій за зразком операції в Олешках, які планують провести на Херсонщині.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук під час спілкування з представниками медіа.

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Дмитрий Лубинец
Дмитро Лубінець. Фото: Reuters

Лубінець обговорив із командою Трамп повернення цивільних

Омбудсман повідомив, що провів переговори з радником Меланії Трамп Марком Бекманом щодо можливого механізму звільнення українських цивільних заручників.

"По цивільним заручникам у нас найменше результатів, я так скажу, і найбільше викликів", — зазначив Лубінець.

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Омбудсман пояснив, що для повернення військовополонених уже існує механізм обмінів, а питанням повернення дітей займається міжнародна коаліція. За сприяння Меланії Трамп та її радника вже вдалося повернути кілька груп українських дітей.

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Під час зустрічі також обговорили заяви першої леді США щодо повернення дітей з українським і російським громадянством.

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Лубінець наголосив, що ці ситуації не можна прирівнювати, оскільки Україна не перешкоджала виїзду дітей із російським громадянством.

Після Олешок готують нові гуманітарні місії

Омбудсман розповів, що Україна та міжнародні партнери домовилися підготувати перелік населених пунктів для проведення гуманітарних операцій за прикладом Олешок.

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Спочатку такі місії планують організовувати на Херсонщині, а згодом розширити їхню географію вздовж лінії зіткнення.

Сторони також обговорили можливість регулярного доставлення гуманітарної допомоги на окуповані території та повернення звідти українських громадян.

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Також Лубінець запросив Бекмана відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець виступив за збереження тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією. На його думку, залучення додаткових посередників лише ускладнить досягнення домовленостей.

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Також Новини.LIVE писав, що евакуацію жителів Олешок організували через Білорусь через ризики прямого маршруту до Херсона. Для перетину лінії фронту довелося б розміновувати територію, що загрожувало обороні ЗСУ.

діти Дмитро Лубінець окупація Меланія Трамп Олешки
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва
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