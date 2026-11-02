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Головна Новини дня Лубінець пояснив, чому місія в Олешках проходила через Білорусь

Лубінець пояснив, чому місія в Олешках проходила через Білорусь

Ua ru
2 листопада 2026 18:58
Лубінець розповів про маршрут гуманітарної місії з Олешок через Білорусь СБУ
Гуманітарна місія доставила людей з Олешок в Україну. Фото: СБУ

Повернення українців з окупованих Олешок Херсонської області довелося організовувати через територію Білорусі, оскільки прямий маршрут до Херсона створював загрозу для оборони ЗСУ. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як перевозили учасників гуманітарної місії.

Про це омбудсмен Лубінець розповів на пресконференції, передає портал Новини.LIVE.

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гуманитарная миссия в Олешках
Жителі Олешок після прибуття в Україну. Фото: СБУ

Українців з Олешок повертали через Білорусь

За словами Лубінця, спочатку розглядали можливість організувати повернення людей безпосередньо до Херсона. Однак військові виступили проти такого маршруту через ризики для оборони. Для проїзду цивільних через лінію фронту довелося б розміновувати відповідну ділянку, що могло створити додаткові загрози українським захисникам.

Тому організатори розробили альтернативний маршрут, керуючись двома основними критеріями — максимальною безпекою людей та швидкістю їхнього повернення.

Спочатку українців автобусами доставляли до аеропорту. Звідти чотирма транспортними літаками їх перевезли до білоруського Гомеля, після чого доправили до кордону з Чернігівською областю.

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Лубінець також розповів, що під час руху автобусних колон забирали людей, які стояли на узбіччях із транспарантами та просили допомогти їм виїхати.

За словами омбудсмана, російська сторона дотримувалася попередньо погоджених умов проведення місії.

Роль Меланії Трамп

Лубінець окремо наголосив, що виконання домовленостей між Україною та Росією перебувало під контролем Сполучених Штатів. Особливу роль у цьому процесі відіграла перша леді США Меланія Трамп.

"Виконаний двома сторонами під контролем Сполучених Штатів, особисто Меланії Трамп. Я зараз на цьому наголошую. Тобто вона особисто контролювала хід виконання цієї гуманітарної місії", — заявив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець особисто запропонував поїхати до окупованих Олешок, коли переговори щодо гуманітарної місії зайшли в глухий кут.

Також Новини.LIVE писав, що присутність представників українських, американських і російських ЗМІ допомогла провести гуманітарну операцію в Олешках.

Херсонська область Білорусь Дмитро Лубінець омбудсмен Олешки
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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