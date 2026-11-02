Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець: Присутність ЗМІ допомогла провести місію в Олешках

Лубінець: Присутність ЗМІ допомогла провести місію в Олешках

Ua ru
2 листопада 2026 17:31
Репортаж
Лубінець заявив про роль журналістів України та США у місії в Олешках СБУ
Омбудсмен України Дмитро Лубінець з мешканцями Олешок. Фото: СБУ

Присутність журналістів з України, США та Росії під час гуманітарної місії в окупованих Олешках допомогла забезпечити виконання домовленостей між сторонами. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що залучення представників медіа зробило процес прозорішим та сприяло дотриманню зобов'язань Україною та Росією.

Про це повідомив омбудсмен під час пресконференції, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
гуманитарная миссия в Олешках
Евакуація людей та тварин з Олешок. Фото: СБУ

Журналісти вплинули на гуманітарну місію в Олешках

За словами Лубінця, присутність представників медіа трьох країн стала одним із чинників, які допомогли забезпечити виконання досягнутих домовленостей.

"Якраз присутність журналістів, причому з трьох країн, у тому числі забезпечила виконання гуманітарної місії, виконання взятих на себе зобов'язань двох сторін: і Російської Федерації, і України", — заявив омбудсман.

Лубінець також звернув увагу на нерівні можливості учасників переговорного процесу, оскільки українська сторона не мала тих можливостей, які були в російської.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець розповів про небезпечні умови перебування української делегації на території РФ під час гуманітарної місії в Олешках. За його словами, учасники поїздки не почувалися в безпеці та намагалися постійно тримати одне одного в полі зору.

Також Новини.LIVE писав, що Україна та Росія обговорюють організацію регулярного постачання гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок. Лубінець повідомив про намір доставляти необхідні речі місцевим жителям щонайменше раз на місяць.

журналісти Дмитро Лубінець омбудсмен війна в Україні Олешки
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації