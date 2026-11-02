Омбудсмен України Дмитро Лубінець з мешканцями Олешок. Фото: СБУ

Присутність журналістів з України, США та Росії під час гуманітарної місії в окупованих Олешках допомогла забезпечити виконання домовленостей між сторонами. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що залучення представників медіа зробило процес прозорішим та сприяло дотриманню зобов'язань Україною та Росією.

Про це повідомив омбудсмен під час пресконференції, передає портал Новини.LIVE.

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Евакуація людей та тварин з Олешок. Фото: СБУ

Журналісти вплинули на гуманітарну місію в Олешках

За словами Лубінця, присутність представників медіа трьох країн стала одним із чинників, які допомогли забезпечити виконання досягнутих домовленостей.

"Якраз присутність журналістів, причому з трьох країн, у тому числі забезпечила виконання гуманітарної місії, виконання взятих на себе зобов'язань двох сторін: і Російської Федерації, і України", — заявив омбудсман.

Лубінець також звернув увагу на нерівні можливості учасників переговорного процесу, оскільки українська сторона не мала тих можливостей, які були в російської.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець розповів про небезпечні умови перебування української делегації на території РФ під час гуманітарної місії в Олешках. За його словами, учасники поїздки не почувалися в безпеці та намагалися постійно тримати одне одного в полі зору.

Також Новини.LIVE писав, що Україна та Росія обговорюють організацію регулярного постачання гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок. Лубінець повідомив про намір доставляти необхідні речі місцевим жителям щонайменше раз на місяць.