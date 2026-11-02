До Олешок хочуть доставляти гуманітарну допомогу раз на місяць - Лубінець

Термінова новина

Україна домовляється про регулярне постачання гуманітарної допомоги мешканцям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Сторони обговорюють можливість організовувати такі доставки не рідше одного разу на місяць.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Новина доповнюється...