В Україні створять Центр повернення цивільних із полону РФ - Лубінець

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Стало відомо, що в Україні планують створити окремий Центр повернення цивільних громадян, яких Росія утримує в полоні. Він працюватиме на базі інституції Омбудсмана та займатиметься питаннями звільнення українців і захисту їхніх прав.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лубінець про центр повернення цивільних з полону РФ

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, що наразі в Україні планують створити Центр повернення цивільних, які перебувають в російському полоні.

За планом, ця інституція буде займатись питаннями повернення громадян, а також їх захистом та супроводом. Окремо центр має привертати увагу світу до порушення прав цивільних українців з російської сторони.

Основою Центру повернення цивільних із полону РФ стане досвід роботи Центру захисту прав дитини.

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Новини.LIVE інформували, що під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках він також заявив про результати гуманітарної місії в окупованих Олешках. Обидві країни виконали всі умови тиші, яка тримала майже шість діб.

Ми писали, що раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що держава розглядає можливість проведення нових гуманітарних місій. Він повідомляв, що російська сторона також залучена до обговорення можливих операцій.