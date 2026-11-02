Україна та РФ виконали домовленості під час місії в Олешках - Лубінець

Лубінець: Україна та РФ виконали домовленості під час місії в Олешках
Ua ru
2 листопада 2026 14:33
Термінова новина
Україна та Росія виконали всі зобов’язання в межах гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Режим тиші, необхідний для проведення операції, тривав майже шість діб.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Реклама
Новина доповнюється...
Читайте також: