Україна та РФ виконали домовленості під час місії в Олешках - Лубінець

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Україна та Росія виконали всі зобов’язання в межах гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Режим тиші, необхідний для проведення операції, тривав майже шість діб.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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