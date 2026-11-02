Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Україна домовилася з Росією про повернення тіл загиблих військових і цивільних, яких вивезли з Олешок та прилеглих територій під час гуманітарної місії. Передати їх мають у випадках, коли родичі загиблих проживають в Україні.

Про домовленість повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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