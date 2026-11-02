Лубінець: Україна домовилася з РФ про повернення тіл загиблих з Олешок
Ua ru
2 листопада 2026 14:39
facebook.com/dmytro.lubinets
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
Україна домовилася з Росією про повернення тіл загиблих військових і цивільних, яких вивезли з Олешок та прилеглих територій під час гуманітарної місії. Передати їх мають у випадках, коли родичі загиблих проживають в Україні.
Про домовленість повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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