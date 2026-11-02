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Украина договорилась с Россией о возвращении тел погибших военных и гражданских лиц, которых вывезли из Олешек и прилегающих территорий в ходе гуманитарной миссии. Их должны передать в тех случаях, когда родственники погибших проживают в Украине.

О достигнутой договоренности сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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