Лубинец: Украина договорилась с РФ о возвращении тел погибших из Олешек
Ua ru
2 ноября 2026 14:39
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Украина договорилась с Россией о возвращении тел погибших военных и гражданских лиц, которых вывезли из Олешек и прилегающих территорий в ходе гуманитарной миссии. Их должны передать в тех случаях, когда родственники погибших проживают в Украине.
О достигнутой договоренности сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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