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Главная Новости дня Лубинец: Украина договорилась с РФ о возвращении тел погибших из Олешек

Лубинец: Украина договорилась с РФ о возвращении тел погибших из Олешек

Ua ru
2 ноября 2026 14:39
Репортаж
Тела погибших в Олешках планируют вернуть в Украину facebook.com/dmytro.lubinets
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Украина договорилась с Россией о возвращении тел погибших военных и гражданских лиц, которых вывезли из Олешек и прилегающих территорий в ходе гуманитарной миссии. Их должны передать в тех случаях, когда родственники погибших проживают в Украине.

О достигнутой договоренности сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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