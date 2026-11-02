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Главная Новости дня Лубинец: в Украине создадут Центр возвращения гражданских лиц из плена РФ

Лубинец: в Украине создадут Центр возвращения гражданских лиц из плена РФ

Ua ru
2 ноября 2026 14:24
Репортаж
В Украине создадут Центр возвращения гражданских лиц из плена РФ — Лубинец
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В Украине планируют создать отдельный Центр возвращения гражданских лиц, удерживаемых Россией в плену. Он будет работать на базе института Омбудсмена и заниматься вопросами освобождения украинцев и защиты их прав.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной гуманитарной миссии в Олешках, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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