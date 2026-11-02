В Украине создадут Центр возвращения гражданских лиц из плена РФ — Лубинец

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В Украине планируют создать отдельный Центр возвращения гражданских лиц, удерживаемых Россией в плену. Он будет работать на базе института Омбудсмена и заниматься вопросами освобождения украинцев и защиты их прав.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной гуманитарной миссии в Олешках, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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