Украина и РФ выполнили договоренности, достигнутые в ходе миссии в Олешках, — Лубинец

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Украина и Россия выполнили все обязательства в рамках гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Режим тишины, необходимый для проведения операции, длился почти шесть суток.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной гуманитарной миссии в Олешках, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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