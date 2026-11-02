В Олешки планируют доставлять гуманитарную помощь раз в месяц — Лубинец

Лубинец: в Олешки планируют доставлять гуманитарную помощь раз в месяц
Ua ru
2 ноября 2026 14:53
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Украина договаривается о регулярных поставках гуманитарной помощи жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Стороны обсуждают возможность организации таких поставок не реже одного раза в месяц.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной гуманитарной миссии в Олешках, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
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