В Олешки планируют доставлять гуманитарную помощь раз в месяц — Лубинец

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Украина договаривается о регулярных поставках гуманитарной помощи жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Стороны обсуждают возможность организации таких поставок не реже одного раза в месяц.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной гуманитарной миссии в Олешках, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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