Лубінець повідомив про умови перебування у РФ під час місії в Олешках

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Українська делегація під час гуманітарної місії в Олешках кілька діб перебувала на території, контрольованій Росією, де не могла почуватися в безпеці. Учасники поїздки намагалися постійно контролювати ситуацію та не залишатися наодинці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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