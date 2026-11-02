Лубінець повідомив про умови перебування у РФ під час місії в Олешках

Краще було не засинати: Лубінець про умови перебування у РФ під час місії в Олешках
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2 листопада 2026 15:10
Термінова новина
Українська делегація під час гуманітарної місії в Олешках кілька діб перебувала на території, контрольованій Росією, де не могла почуватися в безпеці. Учасники поїздки намагалися постійно контролювати ситуацію та не залишатися наодинці.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
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