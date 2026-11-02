Лубинец рассказал об условиях пребывания в РФ во время миссии в Олешках

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Украинская делегация в ходе гуманитарной миссии в Олешках несколько суток находилась на территории, контролируемой Россией, где не могла чувствовать себя в безопасности. Участники поездки старались постоянно контролировать ситуацию и не оставаться наедине.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной гуманитарной миссии в Олешках, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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