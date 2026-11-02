Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец: Присутствие СМИ помогло провести миссию в Олешках

Лубинец: Присутствие СМИ помогло провести миссию в Олешках

Ua ru
2 ноября 2026 17:31
Репортаж
Лубинец рассказал о роли журналистов из Украины и США в миссии в Олешках СБУ
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец с жителями Олешек. Фото: СБУ

Присутствие журналистов из Украины, США и России во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках помогло обеспечить выполнение договоренностей между сторонами. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что привлечение представителей СМИ сделало процесс более прозрачным и способствовало соблюдению обязательств Украиной и Россией.

Об этом сообщил омбудсмен во время пресс-конференции, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
гуманитарная миссия в Олешках
Эвакуация людей и животных из Олешек. Фото: СБУ

Журналисты повлияли на гуманитарную миссию в Олешках

По словам Лубинца, присутствие представителей СМИ трех стран стало одним из факторов, которые помогли обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

"Как раз присутствие журналистов, причем из трех стран, в том числе обеспечило выполнение гуманитарной миссии, выполнение взятых на себя обязательств двух сторон: и Российской Федерации, и Украины", — заявил омбудсмен.

Лубинец также обратил внимание на неравные возможности участников переговорного процесса, поскольку украинская сторона не имела тех возможностей, которые были у российской.

Читайте также:

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лубинец рассказал об опасных условиях пребывания украинской делегации на территории РФ во время гуманитарной миссии в Олешках. По его словам, участники поездки не чувствовали себя в безопасности и старались постоянно держать друг друга в поле зрения.

Также Новини.LIVE писал, что Украина и Россия обсуждают организацию регулярных поставок гуманитарной помощи во временно оккупированные Олешки. Лубинец сообщил о намерении доставлять необходимые вещи местным жителям не реже одного раза в месяц.

журналисты Дмитрий Лубинец омбудсмен война в Украине Олешки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации