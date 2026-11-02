Лубинец: Присутствие СМИ помогло провести миссию в Олешках
Присутствие журналистов из Украины, США и России во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках помогло обеспечить выполнение договоренностей между сторонами. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что привлечение представителей СМИ сделало процесс более прозрачным и способствовало соблюдению обязательств Украиной и Россией.
Об этом сообщил омбудсмен во время пресс-конференции, передает портал Новини.LIVE.
Журналисты повлияли на гуманитарную миссию в Олешках
По словам Лубинца, присутствие представителей СМИ трех стран стало одним из факторов, которые помогли обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.
"Как раз присутствие журналистов, причем из трех стран, в том числе обеспечило выполнение гуманитарной миссии, выполнение взятых на себя обязательств двух сторон: и Российской Федерации, и Украины", — заявил омбудсмен.
Лубинец также обратил внимание на неравные возможности участников переговорного процесса, поскольку украинская сторона не имела тех возможностей, которые были у российской.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лубинец рассказал об опасных условиях пребывания украинской делегации на территории РФ во время гуманитарной миссии в Олешках. По его словам, участники поездки не чувствовали себя в безопасности и старались постоянно держать друг друга в поле зрения.
Также Новини.LIVE писал, что Украина и Россия обсуждают организацию регулярных поставок гуманитарной помощи во временно оккупированные Олешки. Лубинец сообщил о намерении доставлять необходимые вещи местным жителям не реже одного раза в месяц.