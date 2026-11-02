Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що пропонував особисто поїхати в Олешки, коли переговори стосовно проведення гуманітарної місії зайшли в глухий кут. За його словами, ключовою перешкодою було питання, хто забезпечить тривале припинення вогню на великій території.

Про це Дмитро Лубінець повідомив на пресконференції у понеділок, 2 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Режим тиші в Олешках

Лубінець зазначив, що одним із самих важливих питань був контроль режиму тиші. За його словами, коли перемовини зайшли в глухий кут, то він запропонував особисто поїхати в Олешки.

"Ця ініціатива прозвучала від мене особисто під час перемовин. Я виходив з того, я їм одразу пояснив, коли я там буду фізично і буде фізично омбудсман Російської Федерації, про це будуть точно всі знати, то режим тиші більш якісно буде виконуватися", — каже він.

Американська сторона підтримала пропозицію. Зрештою домовилися, що разом із Лубінцем будуть журналісти — громадяни США.

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Ще однією важливою вимогою України було забезпечити виїзд людей на підконтрольну територію без проходження фільтраційних процедур. Деякі мешканці не мали при собі документів, а літні люди та люди з інвалідністю потребували особливого супроводу й додаткової підтримки.

Як розповів Лубінець, пропозиція провести тристоронні переговори щодо ситуації в Олешках надійшла від команди першої леді США Меланії Трамп.

До цього представники Офісу омбудсмана щодня взаємодіяли з її командою з питань повернення українських дітей. Згодом команда Меланії Трамп запросила відомості про становище в місті та виступила з ініціативою сформувати переговорну групу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця, участь журналістів з України, США та Росії в гуманітарній місії до окупованих Олешок сприяла контролю за дотриманням досягнутих домовленостей. За його словами, присутність представників медіа допомогла забезпечити виконання зобов’язань обома сторонами.

Також Лубінець пояснив, яких принципів дотримується під час спілкування з російською омбудсманкою Яною Лантратовою. За його словами, у таких контактах він зосереджується на досягненні конкретних результатів, а не на власних емоціях.