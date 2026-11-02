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Головна Новини дня Керуюсь результатами, а не емоціями: Лубінець про дипломатію з РФ

Керуюсь результатами, а не емоціями: Лубінець про дипломатію з РФ

Ua ru
2 листопада 2026 17:30
Ексклюзив
Лубінець пояснив, чому дотримується етикету у контактах з РФ facebook.com/dmytro.lubinets
Російська омбудсманка Яна Лантратова та Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про специфіку та етикет офіційних контактів із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Він наголосив, що керується результатами, а не емоціями.

Про це Дмитро Лубінець розповів у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Дипломатія з Росією

Лубінець заявив, що не знає іншого способу повернення наших громадян, ніж через прямі перемовини з Росією

"На мій погляд, як людина, яка в тому числі має освіту в галузі міжнародних відносин, якщо ти проявляєш дипломатичний етикет, то в тебе автоматично більше шансів на позитивний результат. Першу зустріч, яку я проводив з Лантратовою, це була зустріч через пʼять днів після її призначення. Це була онлайн-зустріч. Вже там, на тій першій зустрічі, я порушив питання Олешок", — каже він.

Після цього відбувалися зустрічі під час проведення обмінних процесів. Він зазначив, що не вважає недоречним звертатися до російської колеги на ім’я та по батькові, якщо така форма спілкування сприяє досягненню результатів в інтересах українців.

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"Коли російська колега тебе називає Дмитро Валерійович, я не бачу взагалі жодної проблеми називати її Яна Валеріївна", — пояснив Лубінець.

Уповноважений зазначив, що розуміє, наскільки важко сприймати, коли він спілкується з російською стороною, але це робиться для громадян України. Лубінець каже, що відчуває по відношенню до РФ такі ж самі відчуття, як і українці.

"Але якщо я на цій посаді буду міркувати емоційними критеріями, то результату ви точно не побачите", — розповів він.

Лубінець наголосив, що ефективність його роботи слід оцінювати насамперед за тим, яких результатів вдалося досягти для українців.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця, напрацьований під час гуманітарної місії в Олешках механізм можна використати для евакуації жителів інших населених пунктів. Ідеться, зокрема, про громади Херсонщини.

Крім того, Лубінець повідомляв, що під час гуманітарної місії в Олешках українська делегація протягом декількох днів перебувала на підконтрольній Росії території, де її учасники не могли почуватися захищеними. Тому вони постійно стежили за обстановкою та намагалися не залишатися поодинці.

переговори Україна Дмитро Лубінець Росія Олешки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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