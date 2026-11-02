Российский омбудсмен Яна Лантратова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о специфике и этикете официальных контактов с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Он подчеркнул, что руководствуется результатами, а не эмоциями.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Дипломатия с Россией

Лубинец заявил, что не знает другого способа возвращения наших граждан, кроме прямых переговоров с Россией.

"На мой взгляд, как человека, имеющего, в том числе, образование в области международных отношений, если ты соблюдаешь дипломатический этикет, то у тебя автоматически больше шансов на положительный результат. Первая встреча, которую я проводил с Лантратовой, состоялась через пять дней после ее назначения. Это была онлайн-встреча. Уже там, на той первой встрече, я поднял вопрос об Олешках", — говорит он.

После этого происходили встречи в ходе проведения обменных процессов. Он отметил, что не считает неуместным обращаться к российской коллеге по имени и отчеству, если такая форма общения способствует достижению результатов в интересах украинцев.

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"Когда российская коллега называет тебя Дмитрий Валерьевич, я не вижу вообще никакой проблемы в том, чтобы называть её Яна Валерьевна", — пояснил Лубинец.

Уполномоченный отметил, что понимает, насколько трудно это воспринимать, когда он общается с российской стороной, но это делается для граждан Украины. Лубинец говорит, что испытывает по отношению к РФ те же чувства, что и украинцы.

"Но если я на этой должности буду руководствоваться эмоциями, то результата вы точно не увидите", — рассказал он.

Лубинец подчеркнул, что эффективность его работы следует оценивать прежде всего по тому, каких результатов удалось достичь для украинцев.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца, механизм, отработанный во время гуманитарной миссии в Олешках, можно использовать для эвакуации жителей других населенных пунктов. Речь идет, в частности, о громадах Херсонской области.

Кроме того, Лубинец сообщал, что во время гуманитарной миссии в Олешках украинская делегация в течение нескольких дней находилась на подконтрольной России территории, где ее участники не могли чувствовать себя в безопасности. Поэтому они постоянно следили за обстановкой и старались не оставаться в одиночку.