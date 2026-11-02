Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что опыт гуманитарной миссии в Олешках можно применить для спасения людей в других населенных пунктах. В частности, такие населенные пункты находятся в Херсонской области и в других регионах вблизи линии фронта.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил на пресс-конференции в понедельник, 2 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Опыт гуманитарной миссии в Олешках

"В рамках наших договоренностей с российской стороной мы не обнародуем цифры о том, сколько граждан решили вернуться в Украину, а сколько выехали на территорию, контролируемую Российской Федерацией. Я хочу, чтобы все с пониманием отнеслись к этой информации", — отметил Лубинец.

По его словам, то, что удалось сделать в Олешках, — это потенциальный механизм, который можно применять в отношении других населенных пунктов, где наши граждане проживают в подобных условиях.

Лубинец отметил, что гуманитарная катастрофа наблюдается не только в Олешках.

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"На сегодняшний день есть несколько населенных пунктов на территории Херсонской области, а также есть другие населенные пункты на территории других регионов Украины, где ведутся активные боевые действия, фактически линия фронта. И потенциально этот механизм открывает для нас новые возможности спасти наших граждан", — говорит он.

Уполномоченный подчеркнул, что для Украины очень важен постоянный контроль за выполнением договоренностей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца, Украина ведет переговоры о систематической доставке гуманитарной помощи жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области. В частности, обсуждается возможность осуществлять такие поставки не реже одного раза в месяц.

Кроме того, Украина достигла договоренности с Россией о репатриации тел погибших военнослужащих и гражданских лиц, вывезенных из Олешек и прилегающих населенных пунктов в ходе гуманитарной миссии.