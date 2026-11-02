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Головна Новини дня Лубінець: досвід місії в Олешках можуть застосувати в інших містах

Лубінець: досвід місії в Олешках можуть застосувати в інших містах

Ua ru
2 листопада 2026 16:40
Репортаж
Досвід місії в Олешках можуть використати для порятунку людей в інших населених пунктах facebook.com/dmytro.lubinets
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що досвід гуманітарної місії в Олешках можуть застосувати для порятунку людей в інших населених пунктах. Зокрема, вони є на Херсонщині та в інших регіонах поблизу лінії фронту.

Про це Дмитро Лубінець повідомив на пресконференції у понеділок, 2 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Досвід гуманітарної місії в Олешках

"В нас, в рамках наших домовленостей з російською стороною, ми не оприлюднюємо цифри, скільки громадян обрали для себе повернутися в Україну, скільки громадян виїхали на територію, яку контролює Російська Федерація. Я хочу, щоб всі з розумінням віднеслися до цієї інформації", — зазначив Лубінець.

За його словами, те, що вдалося зробили в Олешках, це потенційний механізм, який можна застосовувати по відношенню до інших населених пунктів, де наші громадяни проживають в подібних умовах.

Лубінець зауважив, що гуманітарна катастрофа не тільки в Олешках. 

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"Станом на сьогодні є декілька населених пунктів на території Херсонської області, а також є інші населені пункти на території інших регіонів України, де відбуваються активні бойові дії, фактично лінія фронту. І потенційно цей механізм відкриває для нас нові можливості, як врятувати наших громадян", — каже він.

Уповноважений наголосив, що для України було дуже важливо постійний контроль за виконанням домовленостей

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця, Україна веде переговори щодо систематичного доправлення гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Зокрема, обговорюється можливість здійснювати такі поставки щонайменше раз на місяць.

Крім того, Україна досягла домовленості з Росією щодо репатріації тіл загиблих військовослужбовців і цивільних, вивезених з Олешок та навколишніх населених пунктів під час гуманітарної місії. 

війна евакуація Україна Дмитро Лубінець окупація Олешки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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