Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что предлагал лично поехать в Олешки, когда переговоры о проведении гуманитарной миссии зашли в тупик. По его словам, ключевым препятствием был вопрос о том, кто обеспечит длительное прекращение огня на обширной территории.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил на пресс-конференции в понедельник, 2 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Режим тишины в Олешках

Лубинец отметил, что одним из самых важных вопросов был контроль за режимом тишины. По его словам, когда переговоры зашли в тупик, он предложил лично поехать в Олешки.

"Эта инициатива прозвучала от меня лично во время переговоров. Я исходил из того — и сразу им объяснил: когда я буду там физически, а также будет физически присутствовать омбудсмен Российской Федерации, об этом точно будут знать все, то режим тишины будет соблюдаться более качественно", — говорит он.

Американская сторона поддержала предложение. В итоге договорились, что вместе с Лубинцем будут журналисты — граждане США.

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Еще одним важным требованием Украины было обеспечить выезд людей на подконтрольную территорию без прохождения фильтрационных процедур. У некоторых жителей не было при себе документов, а пожилые люди и люди с инвалидностью нуждались в особом сопровождении и дополнительной поддержке.

Как рассказал Лубинец, предложение провести трехсторонние переговоры по ситуации в Олешках поступило от команды первой леди США Мелании Трамп.

До этого представители Офиса омбудсмена ежедневно взаимодействовали с её командой по вопросам возвращения украинских детей. Впоследствии команда Мелании Трамп запросила информацию о положении в городе и выступила с инициативой сформировать переговорную группу.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца, участие журналистов из Украины, США и России в гуманитарной миссии в оккупированные Олешки способствовало контролю за соблюдением достигнутых договоренностей. По его словам, присутствие представителей СМИ помогло обеспечить выполнение обязательств обеими сторонами.

Также Лубинец объяснил, каких принципов он придерживается при общении с российским омбудсменом Яной Лантратовой. По его словам, в таких контактах он сосредотачивается на достижении конкретных результатов, а не на собственных эмоциях.