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Главная Новости дня Лубинец объяснил, почему миссия в Олешках проходила через Беларусь

Лубинец объяснил, почему миссия в Олешках проходила через Беларусь

Ua ru
2 ноября 2026 18:58
Лубинец рассказал о маршруте гуманитарной миссии из Олешек через Беларусь СБУ
Гуманитарная миссия доставила людей из Олешек в Украину. Фото: СБУ

Возвращение украинцев из оккупированных Олешек Херсонской области пришлось организовывать через территорию Беларуси, поскольку прямой маршрут в Херсон создавал угрозу для обороны ВСУ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как перевозили участников гуманитарной миссии.

Об этом омбудсмен Лубинец рассказал на пресс-конференции, передает портал Новини.LIVE.

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гуманитарная миссия в Олешках
Жители Олешек после прибытия в Украину. Фото: СБУ

Украинцев из Олешек возвращали через Беларусь

По словам Лубинца, сначала рассматривали возможность организовать возвращение людей непосредственно в Херсон. Однако военные выступили против такого маршрута из-за рисков для обороны. Для проезда гражданских через линию фронта пришлось бы разминировать соответствующий участок, что могло создать дополнительные угрозы украинским защитникам.

Поэтому организаторы разработали альтернативный маршрут, руководствуясь двумя основными критериями — максимальной безопасностью людей и скоростью их возвращения.

Сначала украинцев автобусами доставляли в аэропорт. Оттуда четырьмя транспортными самолетами их перевезли в белорусский Гомель, после чего доставили к границе с Черниговской областью.

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Лубинец также рассказал, что во время движения автобусных колон забирали людей, которые стояли на обочинах с транспарантами и просили помочь им выехать.

По словам омбудсмена, российская сторона соблюдала предварительно согласованные условия проведения миссии.

Роль Мелании Трамп

Лубинец отдельно подчеркнул, что выполнение договоренностей между Украиной и Россией находилось под контролем Соединенных Штатов. Особую роль в этом процессе сыграла первая леди США Мелания Трамп.

"Выполнен двумя сторонами под контролем Соединенных Штатов, лично Мелании Трамп. Я сейчас на этом акцентирую внимание. То есть она лично контролировала ход выполнения этой гуманитарной миссии", — заявил омбудсмен.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец лично предложил поехать в оккупированные Олешки, когда переговоры по гуманитарной миссии зашли в тупик.

Также Новини.LIVE писал, что присутствие представителей украинских, американских и российских СМИ помогло провести гуманитарную операцию в Олешках.

Херсонская область Беларусь Дмитрий Лубинец омбудсмен Олешки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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