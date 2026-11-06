Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українська сторона не планує розширювати тристоронній формат переговорів. Він повідомив це, коментуючи гуманітарну місію в окупованих Олешках. На його думку, збільшення залучення сторін може ускладнити процес.

Про це омбудсман заявив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Уляни Бойчук.

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Лубінець про тристоронній формат перемовин

Дмитро Лубінець відповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук про розширення формату перемовин. На його думку, формат де залучені Україна, Сполучені Штати та Росія — "вже довів свою результативність". Омбудсман не бачить потреби залучення інших країн.

"Чим більше країн, чим більше посередників, тим важче домовитися. Я взагалі щиро вважаю, що формат, який ми зараз маємо, він є універсальним і найбільш результативним. Є представники України, Сполучених Штатів і Російської Федерації", — пояснив він.

Лубінець також прокоментував місію в окупованих Олешках та позитивно оцінив роль першої леді США Меланії Трамп. За його словами, саме ця ініціатива привела до конкретного результату. Водночас він заявив, шо українська сторона високо цінує допомогу європейських партнерів у питаннях адвокації та дипломатичної підтримки.

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"Є різні питання, де є доречне долучання, а є й де є недоречне", — підсумував Лубінець.

Окремо він заявив, що друга гуманітарна операція має бути ще якіснішою та кращою.

Ми писали, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час виступу в Білому домі заявив, що гуманітарна операція в окупованих Олешках стала важливим кроком у питанні наближення миру. Домовленість стала найбільшим кроком до деескалації з 2022 року.

Новини.LIVE інформували, що натомість виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів в ефірі "Вечір.LIVE", що повторення сценарію окупованих Олешок можливе ще у трьох містах. Армія РФ хоче ізолювати Голу Пристань, Скадовськ та Енергодар.