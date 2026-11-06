Лубинец выступил за сохранение трехстороннего формата переговоров
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская сторона не планирует расширять трехсторонний формат переговоров. Об этом он заявил, комментируя гуманитарную миссию в оккупированных Олешках. По его мнению, увеличение числа вовлеченных сторон может осложнить процесс.
Об этом омбудсман заявил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.
Лубинец о трехстороннем формате переговоров
Дмитрий Лубинец ответил журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о расширении формата переговоров. По его мнению, формат, в котором участвуют Украина, Соединенные Штаты и Россия, "уже доказал свою результативность". Омбудсман не видит необходимости в привлечении других стран.
"Чем больше стран, чем больше посредников, тем сложнее договориться. Я вообще искренне считаю, что формат, который у нас сейчас есть, является универсальным и наиболее результативным. В нем участвуют представители Украины, Соединенных Штатов и Российской Федерации", — пояснил он.
Лубинец также прокомментировал миссию в оккупированных Олешках и положительно оценил роль первой леди США Мелании Трамп. По его словам, именно эта инициатива привела к конкретному результату. В то же время он заявил, что украинская сторона высоко ценит помощь европейских партнеров в вопросах адвокации и дипломатической поддержки.
"Есть разные вопросы, где участие уместно, а есть и такие, где оно неуместно", — подытожил Лубинец.
Отдельно он заявил, что вторая гуманитарная операция должна быть еще более качественной и успешной.
Мы писали, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время выступления в Белом доме заявил, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках стала важным шагом на пути к миру. Договоренность стала самым значительным шагом к деэскалации с 2022 года.
Новини.LIVE сообщали, что, в свою очередь, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал в эфире Вечір.LIVE, что повторение сценария оккупированных Олешек возможно еще в трех городах. Армия РФ хочет изолировать Голую Пристань, Скадовск и Энергодар.