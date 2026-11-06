Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская сторона не планирует расширять трехсторонний формат переговоров. Об этом он заявил, комментируя гуманитарную миссию в оккупированных Олешках. По его мнению, увеличение числа вовлеченных сторон может осложнить процесс.

Об этом омбудсман заявил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

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Лубинец о трехстороннем формате переговоров

Дмитрий Лубинец ответил журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о расширении формата переговоров. По его мнению, формат, в котором участвуют Украина, Соединенные Штаты и Россия, "уже доказал свою результативность". Омбудсман не видит необходимости в привлечении других стран.

"Чем больше стран, чем больше посредников, тем сложнее договориться. Я вообще искренне считаю, что формат, который у нас сейчас есть, является универсальным и наиболее результативным. В нем участвуют представители Украины, Соединенных Штатов и Российской Федерации", — пояснил он.

Лубинец также прокомментировал миссию в оккупированных Олешках и положительно оценил роль первой леди США Мелании Трамп. По его словам, именно эта инициатива привела к конкретному результату. В то же время он заявил, что украинская сторона высоко ценит помощь европейских партнеров в вопросах адвокации и дипломатической поддержки.

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"Есть разные вопросы, где участие уместно, а есть и такие, где оно неуместно", — подытожил Лубинец.

Отдельно он заявил, что вторая гуманитарная операция должна быть еще более качественной и успешной.

Мы писали, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время выступления в Белом доме заявил, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках стала важным шагом на пути к миру. Договоренность стала самым значительным шагом к деэскалации с 2022 года.

Новини.LIVE сообщали, что, в свою очередь, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал в эфире Вечір.LIVE, что повторение сценария оккупированных Олешек возможно еще в трех городах. Армия РФ хочет изолировать Голую Пристань, Скадовск и Энергодар.