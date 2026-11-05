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Главная Новости дня Арахамия: перемирие в Олешках стало крупнейшей разрядкой ситуации с 2022 года

Арахамия: перемирие в Олешках стало крупнейшей разрядкой ситуации с 2022 года

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5 ноября 2026 19:17
Арахамия о перемирии в Олешках: как оно поможет будущему миру Getty Images
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Фото: Getty Images

Гуманитарное перемирие в Олешках стало важным шагом на пути к освоению механизмов поддержания мира. Несмотря на низкие ожидания относительно его успеха, оно переросло в самое масштабное разряжение ситуации с 2022 года. Украинская сторона рассматривает этот опыт как возможность подготовиться к поддержанию мира после завершения войны.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время выступления в Белом доме, сообщает Новини.LIVE.

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Арахамия рассказал о значении перемирия в Олешках

Давид Арахамия отметил, что изначально в успех гуманитарного перемирия в Олешках верили лишь 5% людей. Однако в итоге соглашение стало самым масштабным разрядкой напряженности с 2022 года.

По словам Арахамии, этот опыт важен не только с точки зрения гуманитарного перемирия, но и для подготовки к будущему поддержанию мира. Он считает, что благодаря таким шагам обе стороны постепенно осваивают соответствующие механизмы, которые понадобятся после наступления мира.

"Думаю, то, что мы делаем, — это создание импульса, благодаря которому обе стороны осваивают механизмы поддержания мира, когда он наконец наступит", — подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

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Также во время выступления Давид Арахамия обратился к первой леди США Мелании Трамп с просьбой включить его в состав будущей гуманитарной миссии.

Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября 2026 года представители Украины и России прибыли в Белый дом на встречу с первой леди США Меланией Трамп. Украинскую делегацию представляют Дмитрий Лубинец и Давид Арахамия, российскую — Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев. Мелания Трамп заявила, что лично участвовала в подготовке перемирия в Олешках, в частности занималась вопросами разминирования, эвакуации и медицинского обеспечения.

Новини.LIVE писали, что Арахамия и Дмитрий Лубинец вручили первой леди США Мелании Трамп Орден княгини Ольги I степени. Владимир Зеленский подписал указ о её награждении за гуманитарную поддержку Украины, помощь украинским детям и содействие возвращению незаконно депортированных граждан. Во время встречи в Белом доме Мелания Трамп также передала личные письма для Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Давид Арахамия эвакуация гуманитарная помощь Херсонская область перемирие Мелания Трамп режим тишины Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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