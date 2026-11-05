Омбудсмен Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец вручили первой леди США Мелании Трамп Орден княгини Ольги I степени. Встреча состоялась в Белом доме с участием украинской и российской делегаций.

Об этом стало известно из прямой трансляции встречи, сообщает Новини.LIVE.

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За что Меланию Трамп наградили украинским орденом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США 4 ноября. Меланию Трамп отметили за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, правозащитную и благотворительную деятельность, направленную на спасение украинских детей и помощь гражданам, пострадавшим от российской агрессии.

В частности, речь идет о содействии возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинцев с временно оккупированных территорий.

Мелания Трамп также выступила посредницей в организации гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. Благодаря договоренностям о временном прекращении огня оттуда удалось эвакуировать людей и доставить гуманитарную помощь.

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Награду первой леди США вручили Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Какие письма Мелания Трамп передала Зеленскому и Путину

Во время встречи в Белом доме первая леди США передала высокопоставленным чиновникам Украины и России личные письма для президентов обоих государств. Их должны вручить Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что первая леди США Мелания Трамп планировала провести встречу с представителями Украины и России в Белом доме 5 ноября. Инициатива была связана с гуманитарной операцией в Олешках в Херсонской области, в ходе которой удалось организовать эвакуацию мирных жителей и доставить помощь жителям города.

Также Новини.LIVE писали, что украинскую делегацию на встрече с Меланией Трамп возглавили председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Они отправились в США для участия в переговорах по гуманитарным вопросам и возвращению украинских детей.