Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Арахамия и Лубинец вручили первой леди США Орден княгини Ольги

Арахамия и Лубинец вручили первой леди США Орден княгини Ольги

Ua ru
5 ноября 2026 18:41
Мелании Трамп вручили Орден княгини Ольги I степени в Белом доме Reuters
Омбудсмен Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец вручили первой леди США Мелании Трамп Орден княгини Ольги I степени. Встреча состоялась в Белом доме с участием украинской и российской делегаций.

Об этом стало известно из прямой трансляции встречи, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

За что Меланию Трамп наградили украинским орденом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США 4 ноября. Меланию Трамп отметили за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, правозащитную и благотворительную деятельность, направленную на спасение украинских детей и помощь гражданам, пострадавшим от российской агрессии.

В частности, речь идет о содействии возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинцев с временно оккупированных территорий.

Мелания Трамп также выступила посредницей в организации гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. Благодаря договоренностям о временном прекращении огня оттуда удалось эвакуировать людей и доставить гуманитарную помощь.

Читайте также:

Награду первой леди США вручили Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Какие письма Мелания Трамп передала Зеленскому и Путину

Во время встречи в Белом доме первая леди США передала высокопоставленным чиновникам Украины и России личные письма для президентов обоих государств. Их должны вручить Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что первая леди США Мелания Трамп планировала провести встречу с представителями Украины и России в Белом доме 5 ноября. Инициатива была связана с гуманитарной операцией в Олешках в Херсонской области, в ходе которой удалось организовать эвакуацию мирных жителей и доставить помощь жителям города.

Также Новини.LIVE писали, что украинскую делегацию на встрече с Меланией Трамп возглавили председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Они отправились в США для участия в переговорах по гуманитарным вопросам и возвращению украинских детей.

Верховная Рада Давид Арахамия Белый дом Дмитрий Лубинец Мелания Трамп
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации