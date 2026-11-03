Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

На встречу с первой леди Соединённых Штатов Америки Меланией Трамп от Украины отправляются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Темой обсуждений станет гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники, передает Новини.LIVE.

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Встреча с Меланией Трамп

Первая леди США проведет в Белом доме встречу с представителями Украины и России, посвященную вопросу прекращения огня в Олешках.

По информации издания, на встрече с Меланией Трамп будут присутствовать следующие представители:

От Украины : председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. От России: спецпредставитель российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев и российский омбудсмен Яна Лантратова.

Как писали Новини.LIVE, на официальном сайте Белого дома сообщили, что Мелания Трамп лично организует переговоры с участием представителей Украины и России. В то же время подробности предстоящей встречи и имена ее участников пока не обнародованы.

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