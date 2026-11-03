Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

На зустріч із першою леді Сполучених Штатів Америки Меланією Трамп від України їдуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Темою обговорень буде гуманітарна місія в Олешках Херсонської області.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела, передає Новини.LIVE.

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Зустріч з Меланією Трамп

Перша леді США проведе у Білому домі зустріч із представниками України та Росії, присвячену питанню припинення вогню в Олешках.

За інформацією видання, на зустрічі з Меланією Трамп будуть присутні такі представники:

Від України : голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Від Росії: спецпредставник російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв та російський омбудсмен Яна Лантратова.

Як писали Новини.LIVE, на офіційному сайті Білого дому повідомили, що Меланія Трамп особисто організує переговори за участю представників України та Росії. Водночас подробиці майбутньої зустрічі та імена її учасників поки не оприлюднили.

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