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Главная Новости дня Зеленский подписал указ о награждении Мелании Трамп орденом княгини Ольги

Зеленский подписал указ о награждении Мелании Трамп орденом княгини Ольги

Ua ru
4 ноября 2026 10:32
Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Награда присуждена за личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, правозащитную и благотворительную деятельность, в частности направленную на помощь украинским детям и гражданам, пострадавшим от российской агрессии, депортированным или принудительно перемещенным с оккупированных территорий.

Соответствующий указ № 1079/2026 был опубликован на сайте главы государства 4 ноября, передает Новини.LIVE.

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За что Зеленский наградил Меланию Трамп

Особое внимание президента привлекло участие Мелании Трамп в гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области. При посредничестве первой леди США Украина и Россия согласовали локальное прекращение огня в районе временно оккупированных Олешек.

О договоренности сообщили 23 октября. Режим тишины начался 27 октября в 03:00 и действовал до 1 ноября. Его целью было обеспечить доставку продуктов, питьевой воды, медикаментов и организовать эвакуацию гражданских лиц по согласованным безопасным маршрутам.

Мелания Трамп сообщала, что лично инициировала переговоры с Украиной и Россией, а её представитель помогал согласовывать условия операции. К процессу также присоединились представители Ватикана. Украинскую сторону координировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, российскую — уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

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По завершении миссии Мелания Трамп заявила, что удалось доставить крайне важную помощь и эвакуировать почти 800 человек. Она поблагодарила Украину и Россию за сотрудничество и выразила надежду, что договоренности по Олешковам могут стать основой для прочного мира.

Как сообщали Новини.LIVE, часть эвакуированных жителей Олешек уже согласилась давать показания правоохранительным органам о военных преступлениях российских оккупантов. В то же время некоторые люди из-за пережитого стресса пока не готовы рассказывать о пережитом.

Как сообщали Новини.LIVE, после эвакуации из временно оккупированных Олешек в Херсонской области жителям помогают восстановить утраченные документы. Представительница омбудсмена Ольга Алтунина сообщила, что для людей уже подготовлено 102 внутренних украинских паспорта, которые планируется выдать 5 или 6 ноября. Также эвакуированным восстанавливают идентификационные коды и пенсионные удостоверения. Кроме того, люди получают финансовую и другую необходимую помощь после выезда из зоны оккупации.

Владимир Зеленский гуманитарная помощь Херсонская область указ Мелания Трамп Олешки
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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