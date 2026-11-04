Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Нагороду присудили за особистий внесок у гуманітарну підтримку України, правозахисну та благодійну діяльність, зокрема спрямовану на допомогу українським дітям і громадянам, які постраждали від російської агресії, були депортовані або примусово переміщені з окупованих територій.

Відповідний указ №1079/2026 оприлюднили на сайті глави держави 4 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

За що Зеленський нагородив Меланію Трамп

Окрему увагу президента привернула участь Меланії Трамп у гуманітарній місії в Олешках на Херсонщині. За посередництва першої леді США Україна та Росія погодили локальне припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок.

Про домовленість повідомили 23 жовтня. Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і діяв до 1 листопада. Його метою було забезпечити доставку продуктів, питної води, медикаментів та організувати евакуацію цивільних через погоджені безпечні маршрути.

Меланія Трамп повідомляла, що особисто ініціювала переговори з Україною та Росією, а її представник допомагав узгоджувати умови операції. До процесу також долучилися представники Ватикану. Українську сторону координував омбудсман Дмитро Лубінець, російську — уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Читайте також:

Після завершення місії Меланія Трамп заявила, що вдалося доставити критично важливу допомогу та евакуювати майже 800 людей. Вона подякувала Україні й Росії за співпрацю та висловила сподівання, що домовленості щодо Олешок можуть стати основою для тривалого миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, частина евакуйованих жителів Олешок уже погодилася свідчити правоохоронцям про воєнні злочини російських окупантів. Водночас деякі люди через пережитий стрес поки не готові розповідати про пережите.

Як повідомляли Новини.LIVE, після евакуації з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині мешканцям допомагають відновити втрачені документи. Представниця омбудсмана Ольга Алтуніна повідомила, що для людей уже підготували 102 внутрішні українські паспорти, які планують видати 5 або 6 листопада. Також евакуйованим відновлюють ідентифікаційні коди та пенсійні посвідчення. Крім того, люди отримують фінансову й іншу необхідну допомогу після виїзду з окупації.