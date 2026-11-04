Мешканка Олешок. Фото: СБУ

Представниця Уповноваженого Верховної Ради України Ольга Алтуніна заявила, що мешканцям Олешок Херсонської області, які виїхали з окупації в рамках гуманітарної місії, видадуть українські паспорти вже у четвер або п'ятницю. Окрім того, евакуйованим надають фінансову та іншу допомогу.

Про це Ольга Алтуніна розповіла в ефірі "Вечір.LIVE".

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Коли мешканці Олешок отримають паспорти

Під час бесіди Ольга Алтуніна поінформувала, що більшість евакуйованих мешканців Олешок не виявили потреби оформлювати закордонні паспорти. За її словами, чимало людей раніше взагалі не виїжджали за межі України.

Вона додала, що наразі для мешканців відновлюють внутрішні паспорти, ідентифікаційні коди та пенсійні посвідчення. Очікується, що вже у четвер або п'ятницю людям видають 102 виготовлені українські паспорти.

"Ми опитали людей, хто які документи хоче зробити... Наразі 102 внутрішніх українських паспорта будуть виготовлені, які люди втратили... Ці документи будуть виготовлені найближчим часом. Ще не запустили наше державне підприємство, друк, бо треба оплати. У нас з'явився партнер, який готовий заплатити цю суму, бо достатньо велика сума. Я думаю, що ми вже у четверг або у п'ятницю зранку людям видамо українські паспорти. І там була графа, чи треба вам виготовити закордонний паспорт. Більша частина людей не бачила всьому необхідності, ці люди ніколи не виїжджали за кордон в принципі", — сказал представниця Уповноваженого ВРУ.

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Вона додала, що евакуйованим також надають фінансову допомогу, одяг, взуття, продукти, засоби гігієни, телефони та українські SIM-картки. Для людей, які тривалий час не мали документів, зокрема представників ромської спільноти, донори погодилися надати готівкову допомогу.

"Максимально всі партнери включилися... всім роздали, всі щасливі", — резюмувала Алтуніна.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами Алтуніної, частина повернених жителів Олешок готова надати правоохоронцям свідчення про воєнні злочини російських окупантів. Однак інші наразі не можуть говорити про пережите через сильний стрес.

Також ми писали, що Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чому місія в Олешках проходила через Білорусь. Він пояснив, що прямий маршрут до Херсона створював загрозу для оборони ЗСУ.