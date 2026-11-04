Жительница Олешок. Фото: СБУ

Представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины Ольга Алтунина заявила, что жителям Олешек Херсонской области, которые выехали из зоны оккупации в рамках гуманитарной миссии, выдадут украинские паспорта уже в четверг или пятницу. Кроме того, эвакуированным оказывают финансовую и иную помощь.

Об этом Ольга Алтунина рассказала в эфире "Вечер.LIVE".

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Когда жители Олешек получат паспорта

В ходе беседы Ольга Алтунина сообщила, что большинство эвакуированных жителей Олешек не увидели необходимости оформлять загранпаспорта. По ее словам, многие люди ранее вообще не выезжали за пределы Украины.

Она добавила, что в настоящее время для жителей восстанавливают внутренние паспорта, идентификационные коды и пенсионные удостоверения. Ожидается, что уже в четверг или пятницу людям выдадут 102 изготовленных украинских паспорта.

"Мы опросили людей, какие документы они хотят оформить... Сейчас будут изготовлены 102 внутренних украинских паспорта, которые люди потеряли... Эти документы будут изготовлены в ближайшее время. Еще не запустили наше государственное предприятие, типографию, потому что нужна оплата. У нас появился партнер, который готов оплатить эту сумму, ведь она достаточно большая. Я думаю, что уже в четверг или в пятницу утром мы выдадим людям украинские паспорта. И там была графа: нужно ли вам оформить загранпаспорт. Большинство людей не видели в этом необходимости, эти люди в принципе никогда не выезжали за границу", — сказала представительница Уполномоченного ВРУ.

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Она добавила, что эвакуированным также предоставляют финансовую помощь, одежду, обувь, продукты, средства гигиены, телефоны и украинские SIM-карты. Для людей, которые долгое время не имели документов, в частности представителей ромской общины, доноры согласились предоставить помощь наличными.

"Все партнеры максимально включились... всем раздали, все довольны", — подытожила Алтунина.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам Алтуниной, часть вернувшихся жителей Олешек готова дать правоохранителям показания о военных преступлениях российских оккупантов. Однако другие пока не могут говорить о пережитом из-за сильного стресса.

Также мы писали, что Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, почему миссия в Олешках проходила через Беларусь. Он пояснил, что прямой маршрут в Херсон создавал угрозу для обороны ВСУ.