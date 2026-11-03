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Главная Новости дня Жители Олешек готовы дать показания о преступлениях россиян

Жители Олешек готовы дать показания о преступлениях россиян

Ua ru
3 ноября 2026 22:05
Эксклюзив
Алтунина рассказала о показаниях жителей Олешек относительно военных преступлений РФ СБУ
Жители Олешек, которые уехали в Украину. Фото: СБУ

Часть вернувшихся жителей Олешек уже согласилась дать правоохранителям показания о военных преступлениях российских оккупантов, однако другие пока не могут говорить о пережитом из-за сильного стресса. Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина объяснила, что правоохранители будут собирать показания после того, как люди восстановятся и будут психологически готовы.

Об этом Алтунина рассказала в эфире Вечір.LIVE, сообщает портал Новини.LIVE.

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гуманитарная миссия в Олешках
Спасенные жители Олешек. Фото: СБУ

Жители Олешек расскажут о преступлениях оккупантов

По словам Алтуниной, среди эвакуированных есть люди, которые готовы сотрудничать с правоохранительными органами и рассказывать о действиях российских военных. Однако есть и другая часть жителей, находящихся в стрессовом состоянии, поэтому их не будут заставлять давать показания сразу после возвращения.

Представитель омбудсмена также рассказала о случаях принудительного вывоза людей российскими военными. В частности, одна из женщин сообщила, что оккупанты надели ей на голову мешок и приказали покинуть дом. Перед выездом она пыталась забрать банку с рисом, в которой спрятала украинские паспорта.

"Она говорит: "Я же знаю, что у меня на кухне банка с рисом, а там украинские паспорта. Я ему говорю, мне нужно кое-что забрать". И они нервничают, толкают автоматами, а я понимаю, что мне нужно забрать банку", — пересказала Алтунина слова женщины.

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Алтунина отметила, что жители Олешек сохраняли украинские документы, одежду с национальной символикой и другие личные вещи даже во время длительной оккупации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Алтунина надеется на новые гуманитарные договоренности после переговоров в США. По ее словам, после миссии в Олешках за помощью начали обращаться жители Скадовска и Голой Пристани.

Также Новини.LIVE писал, что на встречу с Меланией Трамп в Вашингтон отправляются Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец. Российскую сторону, по данным СМИ, будут представлять Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова. Переговоры в Белом доме посвятят гуманитарной миссии и прекращению огня в Олешках.

омбудсмен война в Украине Россия Ольга Алтунина Олешки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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