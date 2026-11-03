Мешканці Олешок, які виїхали в Україну. Фото: СБУ

Частина повернених жителів Олешок уже погодилася надати правоохоронцям свідчення про воєнні злочини російських окупантів, однак інші поки не можуть говорити про пережите через сильний стрес. Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна пояснила, що правоохоронці збиратимуть свідчення після того, як люди відновляться та будуть психологічно готові.

Про це Алтуніна розповіла в ефірі Вечір.LIVE, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Врятовані жителі Олешок. Фото: СБУ

Жителі Олешок розкажуть про злочини окупантів

За словами Алтуніної, серед евакуйованих є люди, які готові співпрацювати з правоохоронними органами та розповідати про дії російських військових. Однак є інша частина мешканців, яка перебуває у стресовому стані, тому їх не змушуватимуть давати свідчення одразу після повернення.

Представниця омбудсмана також розповіла про випадки примусового вивезення людей російськими військовими. Зокрема, одна з жінок повідомила, що окупанти надягнули їй на голову мішок і наказали залишити будинок. Перед виїздом вона намагалася забрати банку з рисом, у якій заховала українські паспорти.

"Вона каже: "Я ж знаю, що в мене на кухні банка з рисом, а там українські паспорти. Я йому кажу, мені треба щось забрати". І вони нервують, штовхають автоматами, а я розумію, що мені треба банку забрати", — переказала Алтуніна слова жінки.

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Алтуніна зазначила, що жителі Олешок зберігали українські документи, одяг із національною символікою та інші особисті речі навіть під час тривалої окупації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Алтуніна сподівається на нові гуманітарні домовленості після переговорів у США. За її словами, після місії в Олешках по допомогу почали звертатися жителі Скадовська та Голої Пристані.

Також Новини.LIVE писав, що на зустріч із Меланією Трамп до Вашингтона вирушають Давид Арахамія та Дмитро Лубінець. Російську сторону, за даними ЗМІ, представлятимуть Кирило Дмитрієв і Яна Лантратова. Переговори в Білому домі присвятять гуманітарній місії та припиненню вогню в Олешках.