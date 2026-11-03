Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Алтуніна розповіла про очікування від поїздки Лубінця та Арахамії в США

Алтуніна розповіла про очікування від поїздки Лубінця та Арахамії в США

Ua ru
3 листопада 2026 20:06
Ексклюзив
Алтуніна пояснила, чого очікує від переговорів Лубінця й Арахамії у США facebook.com/altunina.ua
Представниця омбудсмена України Ольга Алтуніна. Фото: facebook.com/altunina.ua

Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна сподівається, що поїздка Дмитра Лубінця та Давида Арахамії до США допоможе домовитися про нові гуманітарні операції. За її словами, переговори за участю Меланії Трамп і представників Росії можуть дати шанс на порятунок людей, які досі залишаються на окупованих територіях.

Про це Алтуніна заявила, коментуючи очікування від поїздки української делегації до Сполучених Штатів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
гуманитарная миссия в Олешках
Дмитро Лубінець під час місії в Олешках. Фото: СБУ

Алтуніна очікує прориву від переговорів у США

Представниця омбудсмана висловила сподівання, що зустрічі Лубінця та Арахамії у США сприятимуть продовженню гуманітарних операцій із повернення людей з окупованих територій.

"Було б дуже добре, якби ця поїздка дала нам надію, що ми зможемо врятувати ще когось", — наголосила Алтуніна.

За її словами, команда омбудсмена вже має необхідний досвід і готова до проведення наступних операцій.

Читайте також:

"Ми тут уже готові, бо відпрацювали механізми, знаємо, як працювати, що треба робити: перше, друге, третє. Я думаю, що ми точно якісно виконали б свою роботу", — пояснила посадовиця.

За словами Алтуніної, потреба в нових домовленостях виникла після операції "Олешки". Тоді до представників омбудсмена почали звертатися жителі Скадовська, Голої Пристані та інших окупованих населених пунктів із проханнями допомогти їм виїхати.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський сподівається на активнішу участь Дональда Трампа в мирному процесі після виборів у США. Президент переконаний, що американський лідер має значний вплив на Путіна і може змінити позицію Кремля.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський закликав Вашингтон відреагувати на масовану російську атаку 3 листопада. За його даними, РФ застосувала 289 дронів і 76 ракет різних типів. Глава держави попросив США закрити небо.

США переговори Дмитро Лубінець Меланія Трамп Ольга Алтуніна
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації