Представниця омбудсмена України Ольга Алтуніна. Фото: facebook.com/altunina.ua

Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна сподівається, що поїздка Дмитра Лубінця та Давида Арахамії до США допоможе домовитися про нові гуманітарні операції. За її словами, переговори за участю Меланії Трамп і представників Росії можуть дати шанс на порятунок людей, які досі залишаються на окупованих територіях.

Про це Алтуніна заявила, коментуючи очікування від поїздки української делегації до Сполучених Штатів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дмитро Лубінець під час місії в Олешках. Фото: СБУ

Алтуніна очікує прориву від переговорів у США

Представниця омбудсмана висловила сподівання, що зустрічі Лубінця та Арахамії у США сприятимуть продовженню гуманітарних операцій із повернення людей з окупованих територій.

"Було б дуже добре, якби ця поїздка дала нам надію, що ми зможемо врятувати ще когось", — наголосила Алтуніна.

За її словами, команда омбудсмена вже має необхідний досвід і готова до проведення наступних операцій.

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"Ми тут уже готові, бо відпрацювали механізми, знаємо, як працювати, що треба робити: перше, друге, третє. Я думаю, що ми точно якісно виконали б свою роботу", — пояснила посадовиця.

За словами Алтуніної, потреба в нових домовленостях виникла після операції "Олешки". Тоді до представників омбудсмена почали звертатися жителі Скадовська, Голої Пристані та інших окупованих населених пунктів із проханнями допомогти їм виїхати.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський сподівається на активнішу участь Дональда Трампа в мирному процесі після виборів у США. Президент переконаний, що американський лідер має значний вплив на Путіна і може змінити позицію Кремля.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський закликав Вашингтон відреагувати на масовану російську атаку 3 листопада. За його даними, РФ застосувала 289 дронів і 76 ракет різних типів. Глава держави попросив США закрити небо.