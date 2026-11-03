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Главная Новости дня Алтунина рассказала о своих ожиданиях от поездки Лубинца и Арахамии в США

Алтунина рассказала о своих ожиданиях от поездки Лубинца и Арахамии в США

Ua ru
3 ноября 2026 20:06
Эксклюзив
Алтунина объяснила, чего она ожидает от переговоров Лубинца и Арахамии в США facebook.com/altunina.ua
Представительница омбудсмена Украины Ольга Алтунина. Фото: facebook.com/altunina.ua

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина надеется, что поездка Дмитрия Лубинца и Давида Арахамии в США поможет договориться о новых гуманитарных операциях. По ее словам, переговоры с участием Мелании Трамп и представителей России могут дать шанс на спасение людей, которые до сих пор остаются на оккупированных территориях.

Об этом Алтунина заявила, комментируя ожидания от поездки украинской делегации в Соединенные Штаты, сообщает портал Новини.LIVE.

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гуманитарная миссия в Олешках
Дмитрий Лубинец во время миссии в Олешках. Фото: СБУ

Алтунина ожидает прорыва от переговоров в США

Представитель омбудсмена выразила надежду, что встречи Лубинца и Арахамии в США будут способствовать продолжению гуманитарных операций по возвращению людей с оккупированных территорий.

"Было бы очень хорошо, если бы эта поездка дала нам надежду, что мы сможем спасти еще кого-то", — подчеркнула Алтунина.

По ее словам, команда омбудсмена уже имеет необходимый опыт и готова к проведению следующих операций.

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"Мы здесь уже готовы, потому что отработали механизмы, знаем, как работать, что нужно делать: первое, второе, третье. Я думаю, что мы точно качественно выполнили бы свою работу", — объяснила чиновница.

По словам Алтуниной, необходимость в новых договоренностях возникла после операции "Олешки". Тогда к представителям омбудсмена начали обращаться жители Скадовска, Голой Пристани и других оккупированных населенных пунктов с просьбами помочь им выехать.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский надеется на более активное участие Дональда Трампа в мирном процессе после выборов в США. Президент убежден, что американский лидер имеет значительное влияние на Путина и может изменить позицию Кремля.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский призвал Вашингтон отреагировать на массированную российскую атаку 3 ноября. По его данным, РФ применила 289 дронов и 76 ракет разных типов. Глава государства попросил США закрыть небо.

США переговоры Дмитрий Лубинец Мелания Трамп Ольга Алтунина
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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